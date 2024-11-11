В Україні випробували безпілотники-аналоги Mavic – фото

Український безпілотник (Фото: Мінстратегпром)

У суботу, 9 листопада, відбулися демонстраційні польотні випробування дронів українського виробництва з тактико-технічними характеристиками китайського Mavic. Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Вісім команд розробників продемонстрували свої дрони. Після цього відбулося шість польотних демонстрацій. Під час них кожна команда мала виконати завдання – політ на 10 км на висоті понад 250 м та пошук мішені.

На випробуваннях були присутні представники Генерального штабу Збройних Сил України, командування Сил безпілотних систем, командування Сил логістики, державних закупників та військових підрозділів, зокрема Національної гвардії та батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів 92 Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Вони оцінили можливості безпілотників, їхнього застосування в умовах реального поля бою. Також вони поспілкувалися з виробниками напряму щодо характеристик виробів, особливостей та спроможностей виробництва.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін розповів, що присутні побачили перші демонстраційні польоти українських аналогів Mavic.

"Перш за все я дякую українським командам виробників, які змогли створити такий продукт в Україні. Недорогий, функціональний, простий в управлінні. А головне – він створюється всередині країни, що, по-перше, робить нас більш незалежними від закордонних постачань, а по-друге, залишає гроші в країні", – наголосив Сметанін.

Серед виробів були представлені й перші два кодифіковані українські дрони цієї категорії: "Шмавік" та PTAKH-S.

Фото: Мінстратегпром

Фото: Мінстратегпром

1 жовтня Зеленський заявив, що Україна здатна щорічно виготовляти 4 млн безпілотників, уже законтрактовано виробництво 1,5 млн дронів.

30 жовтня стало відомо, що в Україні провели демонстраційні випробування нових українських розробок – роїв дронів та керованих боєприпасів.