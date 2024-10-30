В Україні провели демонстраційні випробування нових українських розробок – роїв дронів та керованих боєприпасів. Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін і опублікував відповідне відео.

Випробування провели Міністерство стратегічних галузей промисловості, кластер Brave1, Міністерство оборони, Міністерство цифрової трансформації, Генштаб та Національна гвардія України.

У них взяли участь 17 команд виробників. Сім із них представили свої напрацювання технології рою дронів, 10 – керованих боєприпасів.

"Ці рішення були на різних стадіях готовності та показували різні підходи до розв'язання задач. Ми працюємо над кількістю таких виробів, але якість має йти попереду. Оборонка має постачати у військо інноваційні рішення, які дійсно потрібні Силам оборони зараз та в найближчому майбутньому", – наголосив Сметанін.

Міністр додав, що під час випробування представники Міноборони й Генштабу побачили, що саме вміють українські виробники, й дали свої рекомендації для покращення продуктів.

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що рій дронів дає змогу одному пілоту керувати цілою групою БпЛА.

"Дрони в рою можуть автономно виконувати місії завдяки роботі в групі. Розробники показали, як працюють БпЛА в межах одного рою дронів, а також продемонстрували роботу цього рішення в операціях з роботами", – наголосив він.

Також Федоров розповів про особливості керованих боєприпасів. За його словами, такі боєприпаси автоматично наводяться на ціль, коригуючи власний політ. Їх використання суттєво підвищує ефективність бойових вильотів дронів-бомберів.

Крім цього, як зазначив глава Мінцифри, на полігоні Brave1 була протестована роботособака. Вона виконує логістичні та розвідувальні функції за різних погодних умов та ландшафту. Тільки на одній зарядці може долати майже 10 км.

"Технологія показує класний результат, тому Brave1 уже комунікує з американською компанією, щоб Сили безпеки й оборони почали використовувати робособаку в Україні", – резюмував Федоров.

8 вересня військові показали, як працює роботособака, і розповіли, що вона може на полі бою.

1 жовтня Зеленський заявив, що Україна здатна щорічно виготовляти 4 млн безпілотників, уже законтрактовано виробництво 1,5 млн дронів.