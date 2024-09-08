Військовослужбовці Збройних Сил України застосовують на фронті собак-роботів. Про це повідомив Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" й оприлюднив відповідне відео.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Зведений підрозділ "Медоїд" разом зі своїм незамінним помічником успішно проріджує ряди окупантів на сході України", – йдеться у повідомленні.

На відео військовий розповів, що собак-роботів використовують для розвідки. Вони можуть працювати у лісі та в міській забудові.

"Окрім цього, вона може бути керованою як оператором, так і працювати за маршрутом <…> У неї дуже маленька силуетність, її майже не видно", – розповів військовий.

За його словами, якщо робот працює в лісі, то його потрібно замаскувати камуфляжною тканиною, а в міській забудові на нього можна "навісити все що завгодно".

Водночас роботособака буде активованою, зніматиме все, що навколо, і оператор буде це бачити, сказав боєць ЗСУ. Крім цього, робот може доставляти вантажі військовим, які заблоковані. Зокрема, набої або гранати.

"Цей виріб – як база, в яку можна інтегрувати все, що зараз актуально. Війна змінюється, і той, хто буде використовувати нові можливості, матиме певну фору перед противником", – резюмував військовий.

14 серпня Bild писало, що Сили оборони застосовують на фронті собак-роботів BAD.2 від британської компанії Brit Alliance.

LIGA.net зверталася по коментар до командування військових, вони підтвердили ці дані, однак деталей не розкрили.

Читайте також: У роботизованих технологіях задає темп Україна, а не Росія – командир "Ахіллесу"