У роботизованих технологіях задає темп Україна, а не Росія – командир "Ахіллесу"

Командир "Ахіллесу" заявив, що запит у Силах оборони на них надзвичайно високий

Ілюстративне зображення (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

В України є державні розробки роботизованих платформ, які за своєю якістю переважають російські. Про це у коментарі LIGA.net розповів командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 ОШБр, депутат Київради (СН) Юрій Федоренко.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За словами Федоренка, наземні роботизовані платформи розвиваються дзеркально з ворогом. Не можна сказати, що Україна технологічно випереджає ворога.

"Але у нас є такі державні розробки, які за своєю якістю, інженерною думкою переважають ті розробки противника, які він тестує на лінії бойового зіткнення. Тому я б сказав, що тут все-таки ми задаємо темп, а не Російська Федерація", – зазначив він.

Військовий наголосив: кожне доставлення провізії і боєприпасів, або ж мінування передової позиції – це великий ризик. А системи, які допомагають завозити необхідну провізію, зокрема для облаштування позицій, та забирати важко поранених чи мінувати територію – надзвичайно актуальні.

"Тому запит у Силах оборони на них надзвичайно високий, це правда", – акцентував Федоренко.

Читайте також: Командир "Ахіллесу" розповів про переваги РФ у FPV-дронах, а також історію української "Баби-яги"

У квітні повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації передасть на фронт роботизовані турелі "ШаБля", які технічно підсилять українських військових.

Ці установки дистанційно знищують ворога, а за допомогою кулеметної турелі військові формують лінію оборони, знищують живу силу та легкоброньовані цілі противника.

27 липня стало відомо, що в Україні запустили серійне виробництво роботів, які можуть транспортувати відразу двох поранених із поля бою, – Ratel Н.

Читайте також: "Росіяни розібрали Magura до гвинтика". Хто лідирує у гонці дронів і до чого тут Китай