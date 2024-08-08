В роботизированных технологиях задает темп Украина, а не Россия – командир "Ахиллеса"

Командир "Ахиллеса" заявил, что запрос в Силах обороны на них очень высок

Иллюстративное изображение (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

У Украины есть государственные разработки роботизированных платформ, по своему качеству превосходящие российские. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 ОШБр, депутат Киевсовета (СН) Юрий Федоренко.

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По словам Федоренко, наземные роботизированные платформы развиваются зеркально с неприятелем. Нельзя сказать, что Украина технологически опережает врага.

"Но у нас есть такие государственные разработки, которые по своему качеству, инженерной мысли преобладают те разработки противника, которые он тестирует на линии боевого столкновения. Поэтому я бы сказал, что здесь все-таки мы задаем темп, а не Российская Федерация", – отметил он.

Военный подчеркнул: каждая доставка провизии и боеприпасов, или минирование передовой позиции – это большой риск. А системы, которые помогают завозить необходимую провизию, в частности для обустройства позиций, и забирать тяжело раненых или минировать территорию – очень актуальны.

"Поэтому запрос в Силах обороны на них очень высок, это правда", – акцентировал Федоренко.

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В апреле сообщалось, что Министерство цифровой трансформации передаст на фронт роботизированные турели "ШаБля", которые технически усилят украинских военных.

Эти установки дистанционно уничтожают врага, а с помощью пулеметной турели военные формируют линию обороны, уничтожают живую силу и легкобронированные цели противника.

27 июля стало известно, что в Украине запустили серийное производство роботов, которые могут транспортировать сразу двух раненых с поля боя, – Ratel Н.

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