Командир "Ахиллес" рассказал о преимуществах РФ в FPV-дронах и историю "Бабы-яги"

Киевляне передали украинским военным автомобили и беспилотники (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Российская армия имеет определенное преимущество в Mavic и FPV-дронах, поскольку это связано с отношениями между Китаем и Россией. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 ОШБр, депутат Киевсовета (СН) Юрий Федоренко.

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"Что касается баланса сил – россияне имеют определенное преимущество в "мавиках" и FPV-дронах. Это связано с отношениями между правительством Китая и России: они способны закупать напрямую большое количество коптеров и комплектующих", – рассказал он.

По его словам, Россия также имеет преимущество в дронах типа "Крыло", однако Силы обороны постепенно выравнивают баланс.

Также Федоренко отметил, что Украина опережает Россию в ночных бомберах – бывших аграрных гексакоптерах, которые использовали для уничтожения вредителей на полях и для обогащения земли минералами.

"Когда началась полномасштабная война, кто-то подумал, что мы же можем так же успешно цеплять на них боеприпасы и сбрасывать на голову врага", – поделился он.

Военный акцентировал – именно так был начат путь к ночным бомбардировщикам, которые в дальнейшем Россия назвала "Бабой-ягой".

За период полномасштабной войны из гражданских коптеров они превратились в военные, они прошли ряд модернизаций в течение 2023-2024 годов, отметил Федоренко.

Также он акцентировал, что сейчас это – совершенно разные средства, которые эффективны в войне против России и выполняют несколько основных функций:

→ сброс мощного боеприпаса;

→ гуманитарные миссии (доставка боеприпасов, лекарств, воды, продовольствия на передовые позиции).

"Это – исключительно украинская разработка, их выпускают ряд украинских компаний, поставляют войска, аналогов, как там оккупант говорит, аналогов в мире нет, точно так же аналогов в мире нет", – подытожил он.

На пресс-конференции по итогам 2023 года Зеленский заявил, что в 2024-м Украина будет увеличивать производство БпЛА и артиллерии – в частности снарядов 155-мм калибра.

6 января 2024-го Зеленский сказал, что Украина готовит новые линии сотрудничества с партнерами по дронам и РЭБ.

23 июля Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого, в частности, обсуждалась работа над ракетной программой государства.

25 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина развивает ракетный потенциал, а также готовит шаги по дальнобойным дронам. Цель – выйти на большее количество и большее качество.

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