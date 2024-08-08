Командир "Ахіллес" розповів про переваги РФ у FPV-дронах, а також історію української "Баби-яги"

Кияни передали українським військовим автомобілі та безпілотники (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Російська армія має певну перевагу у Mavic та FPV-дронах, адже це пов'язано зі стосунками між Китаєм та Росією. Про це у коментарі LIGA.net розповів командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 ОШБр, депутат Київради (СН) Юрій Федоренко.

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"Що стосується балансу сил – росіяни мають певну перевагу у "мавіках" та FPV-дронах. Це пов'язано з відносинами між урядом Китаю та Росії: вони спроможні закупати напряму велику кількість коптерів та комплектуючих", – розповів він.

За його словами, Росія також має перевагу у дронах типу "Крило", однак Сили оборони поступово вирівнюють баланс.

Також Федоренко зазначив, що Україна випереджає Росію у нічних бомберах – колишніх аграрних гексакоптерах, які використовували для знищення шкідників на полях та для збагачення землі мінералами.

"Коли почалася повномасштабна війна, хтось подумав, що ми ж можемо так само успішно чіпляти на них боєприпаси і скидати на голову ворога", – поділився він.

Військовий акцентував – саме так був започаткований шлях до нічних бомберів, які надалі Росія назвала "Бабою-ягою".

За період повномасштабної війни з цивільних коптерів вони перетворилися на військові, пройшли низку модернізацій протягом 2023-2024 років, зауважив Федоренко.

Також він акцентував, що зараз це – зовсім різні засоби, які ефективні у війні проти Росії і виконують кілька основних функцій:

→ скидання потужного боєприпасу;

→ гуманітарні місії (доставлення боєприпасів, ліків, води, харчів на передові позиції).

"Це – виключно українська розробка, їх випускають ряд українських компаній, поставляють війська, аналогів, як там окупант каже, аналогів в мірі немає, точно так само аналогів в світі немає", – підсумував він.

На пресконференції за підсумками 2023 року Зеленський заявив, що у 2024-му Україна буде збільшувати виробництво БпЛА та артилерії – зокрема снарядів 155-мм калібру.

6 січня 2024-го Зеленський сказав, що Україна готує нові лінії співпраці з партнерами щодо дронів і РЕБ.

23 липня Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого, зокрема, обговорювалася робота над ракетною програмою держави.

25 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розвиває ракетний потенціал, а також готує кроки щодо далекобійних дронів. Мета – вийти на більшу кількість і більшу якість.

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