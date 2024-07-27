В Украине запустили в производство роботов для эвакуации сразу двух раненых

Этот робот оснащен спутниковой связью, поэтому оператор может управлять им с большой дистанции.

Фото: Telegram Михаила Федорова

В Украине запустили серийное производство роботов, которые могут транспортировать сразу двух раненых с поля боя – Ratel Н. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Фёдоров рассказал, что Ratel Н разработали участники оборонного кластера Brave1. Робот может перевозить 400+ кг живой нагрузки, поэтому способен транспортировать сразу несколько человек, заметил он.

По словам министра, благодаря конструкции способен двигаться по сложному рельефу, работает тихо, а также оснащен ночными камерами, чтобы эффективно выполнять задачи в условиях низкой видимости и ночью.

Робот используют для разных задач, на него можно установить РЭБ, мобильный пункт наблюдения, боевой модуль или разминировочную установку, отметил Федоров.

Он добавил, что робот также оснащен спутниковой связью, поэтому оператор может управлять им с большой дистанции.