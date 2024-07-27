В Украине запустили в производство роботов для эвакуации сразу двух раненых
В Украине запустили серийное производство роботов, которые могут транспортировать сразу двух раненых с поля боя – Ratel Н. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Фёдоров рассказал, что Ratel Н разработали участники оборонного кластера Brave1. Робот может перевозить 400+ кг живой нагрузки, поэтому способен транспортировать сразу несколько человек, заметил он.
По словам министра, благодаря конструкции способен двигаться по сложному рельефу, работает тихо, а также оснащен ночными камерами, чтобы эффективно выполнять задачи в условиях низкой видимости и ночью.
Робот используют для разных задач, на него можно установить РЭБ, мобильный пункт наблюдения, боевой модуль или разминировочную установку, отметил Федоров.
Он добавил, что робот также оснащен спутниковой связью, поэтому оператор может управлять им с большой дистанции.
- В апреле сообщалось, что Министерство цифровой трансформации передаст на фронт роботизированные турели "ШаБля" , которые технически усилят украинских военных.
- Эти установки дистанционно уничтожают врага, а с помощью пулеметной турели военные формируют линию обороны, уничтожают живую силу и легко бронированные цели противника.