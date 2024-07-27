В Україні запустили у виробництво роботів для евакуації відразу двох поранених

Цей робот оснащений супутниковим звʼязком, тому оператор може керувати ним з великої дистанції

Фото: Telegram Михайла Федорова

В Україні запустили серійне виробництво роботів, які можуть транспортувати відразу двох поранених з поля бою, – Ratel Н. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Федоров розповів, що Ratel Н розробили учасники оборонного кластера Brave1. Робот може перевозити 400+ кг живого навантаження, тому здатний транспортувати одразу декількох людей, зауважив він.

За словами міністра, завдяки конструкції він здатен рухатися складним рельєфом, працює тихо, а також оснащений нічними камерами, щоб ефективно виконувати завдання в умовах низької видимості та вночі.

Робот використовується для різних завдань, на нього можна встановити РЕБ, мобільний пункт спостереження, бойовий модуль або розмінувальну установку, зазначив Федоров.

Він додав, що робот також оснащений супутниковим звʼязком, тому оператор може керувати ним з великої дистанції.