В Україні запустили у виробництво роботів для евакуації відразу двох поранених
В Україні запустили серійне виробництво роботів, які можуть транспортувати відразу двох поранених з поля бою, – Ratel Н. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Федоров розповів, що Ratel Н розробили учасники оборонного кластера Brave1. Робот може перевозити 400+ кг живого навантаження, тому здатний транспортувати одразу декількох людей, зауважив він.
За словами міністра, завдяки конструкції він здатен рухатися складним рельєфом, працює тихо, а також оснащений нічними камерами, щоб ефективно виконувати завдання в умовах низької видимості та вночі.
Робот використовується для різних завдань, на нього можна встановити РЕБ, мобільний пункт спостереження, бойовий модуль або розмінувальну установку, зазначив Федоров.
Він додав, що робот також оснащений супутниковим звʼязком, тому оператор може керувати ним з великої дистанції.
- У квітні повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації передасть на фронт роботизовані турелі "ШаБля", які технічно підсилять українських військових.
- Ці установки дистанційно знищують ворога, а за допомогою кулеметної турелі військові формують лінію оборони, знищують живу силу та легкоброньовані цілі противника.