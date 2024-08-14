Під Торецьком ЗСУ використовують собак-роботів: скільки їх та які особливості розробки – Bild
Сили оборони застосовують на фронті собак-роботів BAD.2 від британської компанії Brit Alliance: у розпорядженні армії є понад 30 робопсів. Про це повідомило німецьке видання Bild, посилаючись на власних співрозмовників.
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За даними видання, наразі на фронті вже є понад 30 таких собак. Їхня вартість залежно від модифікації становить 4000-8000 євро.
Співрозмовники журналістів розповіли, що це компактні, міцні та маневрові сухопутні дрони на чотирьох лапах, якими керує оператор. Вони допомагають дістатися туди, куди не може потрапити повітряний дрон. Наприклад: усередину будівель чи російських окопів.
Ці собаки-роботи з відеокамерою розвідують околиці, виявляють міни-пастки та обчислюють пересування російських військ, що значно знижує ризик для українських розвідників, розповіли виданню.
Завдяки протитепловому камуфляжу від німецької фірми Concamo їх практично неможливо виявити, розповіли журналістам співрозмовники. Собаки-роботи пересуваються по полю бою зі швидкістю до 15 км/год і діють у радіусі 3,5 км протягом п'яти годин.
За словами очільника компанії Brit Alliance Кайла Торберна, використання роботів-собак не лише підвищує ефективність бойових дій, а й зміцнює "моральний дух армії".
Першими таку розробку почали використовувати бійці 28 окремої механізованої бригади, яка діє на Торецькому напрямку. Світлинами із цими робопсами військові ділилися ще 3 серпня.
LIGA.net зверталася по коментар до командування військових, вони підтвердили таку інформацію, однак наразі підрозділ не розголошує детальнішої інформації.
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- У лютому 2024 року голова фракції Слуга народу Давид Арахамія розповів, що десятки українських компаній займаються розробкою власних дронів зі штучним інтелектом.
- В Україні частково застосовуються розробки у дронах на базі штучного інтелекту, максимальне насичення у військах відбудеться згодом. Про це у коментарі LIGA.net розповів командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 ОШБр.
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