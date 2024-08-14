Под Торецком ВСУ используют собак-роботов: сколько их и каковы особенности – Bild

Их стоимость в зависимости от модификации составляет 4000–8000 евро

Фото: Telegram 28 ОМБр

Силы обороны применяют на фронте собак-роботов BAD.2 от британской компании Brit Alliance: в распоряжении армии более 30 робопсов. Об этом сообщило немецкое издание Bild, ссылаясь на собственных собеседников.

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По данным издания, сейчас на фронте уже более 30 таких собак. Их стоимость в зависимости от модификации составляет 4000–8000 евро.

Собеседники журналистов рассказали, что это компактные, крепкие и маневровые сухопутные дроны на четырех лапах, которыми управляет оператор. Они помогают добраться туда, куда не может попасть воздушный дрон. Например: внутрь построек или русских окопов.

Фото: Telegram 28 ОМБр

Эти собаки-работы с видеокамерой разведывают окрестности, обнаруживают мины-ловушки и вычисляют передвижение российских войск, что значительно снижает риск украинских разведчиков, рассказали изданию.

Благодаря противотепловому камуфляжу от немецкой фирмы Concamo их практически невозможно обнаружить, рассказали собеседники. Собаки-работы передвигаются по полю боя со скоростью до 15 км/ч и действуют в радиусе 3,5 км в течение пяти часов.

Фото: Telegram 28 ОМБр

По словам главы компании Brit Alliance Кайла Торберна, использование роботов-собак не только повышает эффективность боевых действий, но и укрепляет "нравственный дух армии".

Первыми такую разработку начали использовать бойцы 28-й отдельной механизированной бригады, действующей на Торецком направлении. Фотографиями с этими робопсами военные делились еще 3 августа.

Фото: Telegram 28 ОМБр

LIGA.net обращалась за комментарием к командованию военных, они подтвердили такую информацию, однако в настоящее время подразделение не разглашает более подробную информацию.

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В августе 2023 года Министерство обороны допустило к эксплуатации в войсках отечественные БпЛА SkyKnight с искусственным интеллектом.

В феврале 2024 года председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал, что десятки украинских компаний занимаются разработкой собственных дронов с искусственным интеллектом.

В Украине частично применяются разработки в дронах на базе искусственного интеллекта, максимальное насыщение в войсках произойдет позже. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 ОШБр.

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