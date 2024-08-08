Дроны с искусственным интеллектом: Силы обороны применяют разработки – командир "Ахиллеса"

Он считает, что в беспилотных системах не может быть универсального единого решения, которое будет служить долгие годы

Иллюстративное изображение (Фото: 117 механизированная бригада)

В Украине частично применяются разработки в дронах на базе искусственного интеллекта, максимальное насыщение в войсках произойдет позже. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 ОШБр, депутат Киевсовета (СН) Юрий Федоренко.

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Частично разработки на базе искусственного интеллекта уже применяются на линии боевого соприкосновения и имеют успех, а максимальное насыщение в войсках произойдет позже, рассказал Федоренко.

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Военный считает, что автоматическое наведение – это один из компонентов технической модернизации, которая должна повысить эффективность применения беспилотных систем на поле боя.

Он отметил, что в беспилотных системах не может быть вундерваффе или универсального единого решения, которое будет служить долгие годы.

"Это постоянная технологическая борьба и гонка. На любое действие всегда есть противодействие. На действие врага есть противодействие от нас, и на наши действия от врага всегда противодействие", – добавил он.

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В августе 2023 года Министерство обороны допустило к эксплуатации в войсках отечественные БпЛА SkyKnight с искусственным интеллектом.

В феврале 2024 года председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал , что десятки украинских компаний занимаются разработкой собственных дронов с искусственным интеллектом.

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