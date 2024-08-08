Дрони зі штучним інтелектом: Сили оборони частково застосовують розробки – командир "Ахіллесу"

Він вважає, що у безпілотних системах не може бути універсального єдиного рішення, яке буде слугувати довгі роки

Ілюстративне зображення (Фото: 117 механізована бригада)

В Україні частково застосовуються розробки у дронах на базі штучного інтелекту, максимальне насичення у військах відбудеться згодом. Про це у коментарі LIGA.net розповів командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 ОШБр, депутат Київради (СН) Юрій Федоренко.

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Частково розробки на базі штучного інтелекту вже застосовуються на лінії бойового зіткнення і мають успіх, а максимальне насичення у військах відбудеться згодом, розповів Федоренко.

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Військовий вважає, що автоматичне наведення – це один із компонентів технічної модернізації, яка має підвищити ефективність застосування безпілотних систем на полі бою.

Він зауважив, що у безпілотних системах не може бути вундерваффе чи універсального єдиного рішення, яке буде слугувати довгі роки.

"Це постійна технологічна боротьба і гонка. На будь-яку дію завжди є протидія. На дію ворога є протидія від нас, і на наші дії від ворога є завжди протидія", – додав він.

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У серпні 2023 року Міністерство оборони допустило до експлуатації у військах вітчизняні БпЛА SkyKnight зі штучним інтелектом.

У лютому 2024 року голова фракції Слуга народу Давид Арахамія розповів, що десятки українських компаній займаються розробкою власних дронів зі штучним інтелектом.

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