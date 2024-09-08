Военнослужащие Вооруженных Сил Украины применяют на фронте собак-роботов. Об этом сообщил Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" и обнародовал соответствующее видео.

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"Сводное подразделение "Медоид" вместе со своим незаменимым помощником успешно прореживает ряды оккупантов на востоке Украины", — говорится в сообщении.

На видео военный рассказал, что собаки-работы используются для разведки. Они могут работать в лесу и городской застройке.

"Кроме этого, она может быть управляемой как оператором, так и работать по маршруту <…> У нее очень маленькая силуэтность, ее почти не видно", – рассказал военный.

По его словам, если робот работает в лесу, его нужно замаскировать камуфляжной тканью, а в городской застройке на него можно "навесить все что угодно".

В то же время роботособака будет активирована, будет снимать все, что вокруг, и оператор будет это видеть, сказал боец ВСУ. Помимо этого, робот может доставлять грузы заблокированным военным. В частности, патроны или гранаты.

"Это изделие – как база, в которую можно интегрировать все, что сейчас актуально. Война меняется, и тот, кто будет использовать новые возможности, будет иметь определенную фору перед противником", – резюмировал военный.

14 августа Bild писало, что Силы обороны применяют на фронте собак-работ BAD.2 от британской компании Brit Alliance.

LIGA.net обращалась за комментарием к командованию военных, они подтвердили эти данные, однако деталей не раскрыли.

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