В Украине провели демонстрационные испытания новых украинских разработок – роев дронов и управляемых боеприпасов. Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин и опубликовал соответствующее видео.

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Испытание провели Министерство стратегических отраслей промышленности, кластер Brave1, Министерство обороны, Министерство цифровой трансформации, Генштаб и Национальная гвардия Украины.

В них приняло участие 17 команд производителей. Семь из них представили свои наработки технологии роя дронов, 10 – управляемых боеприпасов.

"Эти решения были на разных стадиях готовности и показывали разные подходы к решению задач. Мы работаем над количеством таких изделий, но качество должно идти впереди. Оборонка должна поставлять в армию инновационные решения, которые действительно нужны Силам обороны сейчас и в ближайшем будущем", – подчеркнул Сметанин.

Министр добавил, что во время испытания представители Минобороны и Генштаба увидели, что именно умеют украинские производители, и дали свои рекомендации по улучшению продуктов.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил, что рой дронов позволяет одному пилоту руководить целой группой БпЛА.

"Дроны в рое могут автономно выполнять миссии благодаря работе в группе. Разработчики показали, как работают БпЛА в пределах одного роя дронов, а также продемонстрировали работу этого решения в операциях с роботами", — подчеркнул он.

Также Федоров рассказал об особенностях управляемых боеприпасов. По его словам, подобные боеприпасы автоматически наводятся на цель, корректируя собственный полет. Их использование существенно повышает эффективность боевых вылетов дронов-бомберов.

Кроме этого, как отметил глава Минцифры, на полигоне Brave1 была протестирована роботособака. Она выполняет логистические и разведывательные функции при различных погодных условиях и на разном ландшафте. Только на одной зарядке может преодолевать около 10 км.

"Технология показывает классный результат, поэтому Brave1 уже общается с американской компанией, чтобы Силы безопасности и обороны начали использовать роботособаку в Украине", – резюмировал Федоров.

8 сентября военные показали, как работает роботособака, и рассказали, что она может на поле боя.

1 октября Зеленский заявил, что Украина способна ежегодно производить 4 млн беспилотников, уже законтрактовано производство 1,5 млн дронов.