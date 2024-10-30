В Украине испытали рои дронов, управляемые боеприпасы и роботособак – видео
В Украине провели демонстрационные испытания новых украинских разработок – роев дронов и управляемых боеприпасов. Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин и опубликовал соответствующее видео.
Испытание провели Министерство стратегических отраслей промышленности, кластер Brave1, Министерство обороны, Министерство цифровой трансформации, Генштаб и Национальная гвардия Украины.
В них приняло участие 17 команд производителей. Семь из них представили свои наработки технологии роя дронов, 10 – управляемых боеприпасов.
"Эти решения были на разных стадиях готовности и показывали разные подходы к решению задач. Мы работаем над количеством таких изделий, но качество должно идти впереди. Оборонка должна поставлять в армию инновационные решения, которые действительно нужны Силам обороны сейчас и в ближайшем будущем", – подчеркнул Сметанин.
Министр добавил, что во время испытания представители Минобороны и Генштаба увидели, что именно умеют украинские производители, и дали свои рекомендации по улучшению продуктов.
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил, что рой дронов позволяет одному пилоту руководить целой группой БпЛА.
"Дроны в рое могут автономно выполнять миссии благодаря работе в группе. Разработчики показали, как работают БпЛА в пределах одного роя дронов, а также продемонстрировали работу этого решения в операциях с роботами", — подчеркнул он.
Также Федоров рассказал об особенностях управляемых боеприпасов. По его словам, подобные боеприпасы автоматически наводятся на цель, корректируя собственный полет. Их использование существенно повышает эффективность боевых вылетов дронов-бомберов.
Кроме этого, как отметил глава Минцифры, на полигоне Brave1 была протестирована роботособака. Она выполняет логистические и разведывательные функции при различных погодных условиях и на разном ландшафте. Только на одной зарядке может преодолевать около 10 км.
"Технология показывает классный результат, поэтому Brave1 уже общается с американской компанией, чтобы Силы безопасности и обороны начали использовать роботособаку в Украине", – резюмировал Федоров.
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