В Украине испытали беспилотники-аналоги Mavic – фото

Украинский беспилотник (Фото: Минстратегпром)

В субботу, 9 ноября, прошли демонстрационные полетные испытания дронов украинского производства с тактико-техническими характеристиками китайского Mavic. Об этом сообщило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Восемь команд разработчиков продемонстрировали свои дроны. После этого состоялось шесть полетных демонстраций. Во время них каждая команда должна была выполнить задачу – полет на 10 км на высоте более 250 м и поиск мишени.

На испытаниях присутствовали представители Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командование Сил беспилотных систем, командование Сил логистики, государственных закупщиков и военных подразделений, в частности, Национальной гвардии и батальона ударных беспилотных авиационных комплексов 92 Отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка.

Они оценили возможность беспилотников, их применение в условиях реального поля боя. Также они пообщались с производителями по характеристикам изделий, особенностям и способностям производства.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин рассказал, что собравшиеся увидели первые демонстрационные полеты украинских аналогов Mavic.

"Прежде всего, я благодарю украинские команды производителей, которые смогли создать такой продукт в Украине. Недорогой, функциональный, простой в управлении. А главное – он создается внутри страны, что, во-первых, делает нас более независимыми от зарубежных поставок, а во-вторых, оставляет деньги в стране", – подчеркнул Сметанин.

Среди изделий были представлены первые два кодифицированных украинских дрона этой категории: "Шмавик" и PTAKH-S.

Фото: Минстратегпром

Фото: Минстратегпром

1 октября Зеленский заявил, что Украина способна ежегодно производить 4 млн беспилотников, уже законтрактовано производство 1,5 млн дронов.

30 октября стало известно, что в Украине провели демонстрационные испытания новых украинских разработок – роев дронов и управляемых боеприпасов.