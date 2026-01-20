Весь цикл дронов ВСУ: Федоров анонсировал запуск "революционного" Mission control для военных

Михаил Федоров (Фото: Минобороны)

В Украине запустят новый проект Mission control, который позволит получать полные данные о применении БпЛА защитниками. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров во время встречи с медиа.

"Благодаря е-баллам мы полностью понимаем, что происходит с дронами. Вскоре запустим революционный проект Mission control: каждый экипаж будет вносить в систему тип БпЛА, куда он летит, с какого места и тому подобное. Это позволит еще лучше понимать ситуацию на линии боевого столкновения и по эффективности применения дронов", – рассказал Федоров.

Министр заявил, что с помощью Mission control удастся закрыть "весь цикл по дронам": их закупку, поставку и использование на поле боя.

С помощью системы е-баллов Минобороны сейчас доступны только отчеты о выполнении задач, однако ему необходимо иметь исчерпывающую информацию – "с результатами и накопленным опытом", подчеркнул чиновник.

Он отметил, что над функционалом Mission control его команда работала два года, и анонсировал, что следующим шагом будет запуск такой же системы для артиллеристов.

"Очень важно, что мы начали все системно считать. Вскоре будем иметь полную информацию по экипажам дронов: [о] руководителях, их ежемесячные рейтинги, статистику всего корпуса. Нам нужно видеть всю картину, чтобы упростить и ускорить принятие управленческих решений", – пояснил Федоров.

Он также рассказал, что в МО есть департамент математики войны, который был создан еще в кластере оборонных технологий Brave1.