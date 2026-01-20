Весь цикл дронів ЗСУ: Федоров анонсував запуск "революційного" Mission control для військових

Михайло Федоров (Фото: Міноборони)

В Україні запустять новий проєкт Mission control, який дозволить отримувати повні дані про застосування БпЛА захисниками. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров під час зустрічі з медіа.

"Завдяки є-балам ми повністю розуміємо, що відбувається з дронами. Незабаром запустимо революційний проєкт Mission control: кожен екіпаж вноситиме в систему тип БпЛА, куди він летить, з якого місця тощо. Це дасть змогу ще краще розуміти ситуацію на лінії бойового зіткнення та щодо ефективності застосування дронів", – розповів Федоров.

Міністр заявив, що за допомогою Mission control вдасться закрити "весь цикл по дронах": їх закупівлю, постачання та використання на полі бою.

За допомогою системи є-балів Міноборони зараз доступні лише звіти про виконання завдань, однак йому необхідно мати вичерпну інформацію – "із результатами та накопиченим досвідом", наголосив чиновник.

Він зауважив, що над функціоналом Mission control його команда працювала два роки, й анонсував, що наступним кроком буде запуск такої самої системи для артилеристів.

"Дуже важливо, що ми почали все системно рахувати. Незабаром матимемо повну інформацію по екіпажах дронів: [про] керівників, їхні щомісячні рейтинги, статистику всього корпусу. Нам потрібно бачити всю картину, щоб спростити й пришвидшити ухвалення управлінських рішень", – пояснив Федоров.

Він також розповів, що у МО є департамент математики війни, який був створений ще у кластері оборонних технологій Brave1.