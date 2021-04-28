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Турция одна из немногих стран, которая не вводила полного запрета на въезд иностранцев. Были закрыты некоторые зоны в период вспышки заболеваемости. Более того, по словам мэра Бодрума, в этом году здесь ожидают в три раза больше туристов, чем год назад.

И несмотря на то, что правительство Турции объявило об усиленном карантине с 29 апреля по 17 мая, на иностранцев, прибывших в страну с туристической целью, не распространяются карантинные ограничения и обязанность соблюдать комендантский час.

Сегодня нет весомых доводов, которые не позволят вам купить туры в Турцию. Почему? Все дело в мерах безопасности, которые призваны не допустить распространения вируса.

Безопасность в аэропорту. Если раньше вам доводилось покупать туры в Турцию летом, то наверняка вы знаете, как много людей всегда у стойки регистрации, в зале ожидания. Пересечь границу можно только при наличии отрицательного теста на COVID. В аэропорту вылета и прилета у всех обязательно проверяют температуру на входе, наличие маски, соблюдение безопасной дистанции 1,5 метра. Безопасность в самолетах. На борту пассажирских лайнеров соблюдение карантинных мер также находится под неусыпным контролем бортпроводников. Они внимательно следят за использованием антисептиков, соблюдением безопасного расстояния, своевременной сменой масок. Салоны самолетов также проходят специальную обработку между рейсами. Безопасность в отелях Турции. Маски, антисептики, безопасная дистанция — обязательны для всех. Номера отелей во время уборки обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами. Заказы теперь можно оформлять со смартфона, чтобы меньше контактировать с обслуживающим персоналом. Кроме того, власти курортных городов делают все возможное, чтобы к началу туристического сезона в июне все, кто имеет отношение к сфере туризма получили прививки.

Туры в Турцию из Киева: дополнительные преимущества отдыха летом 2021

Несомненно, все устали от постоянных ограничений, переживаний из-за возможного риска инфицирования. Это заметно потому, что спрос на туры в Турцию из Киева заметно возрос. Если все еще остались сомнения, то стоит рассмотреть поездку с точки зрения дополнительных преимуществ, которые сделают путешествие еще более привлекательным.

Сейчас нет большого наплыва туристов даже на самых популярных и многолюдных курортах. В том числе, в Турцию сейчас не имеют возможности приезжать туристы из России, что отметил Президент Владимир Зеленский в одном из своих недавних заявлений. Он призывает украинцев обратить внимание на туры в Турцию и наращивать туристический поток. Также Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проработать вопрос возможности увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией. На снижение посещаемости отреагировали владельцы отелей: теперь цены немного ниже, чем обычно. Разница в ценах особенно ощутима, если сравнивать стоимость тура 2-3 года назад и сегодня. Теперь стало проще находить горящие туры в Турцию: туроператоры по-прежнему выкупают места в гостиницах и самолетах большим оптом. Однако, не всегда удается все продать к дате вылета, поэтому цены накануне тают буквально на глазах. Уже сейчас выгодно бронировать туры на майские праздники. Самое начало сезона, приятная, теплая погода в сочетании с приемлемой стоимостью туров в Турцию — отличные условия для отдыха в компании друзей и семьи. Конец апреля и начало мая лучшее время для тех, кто хочет отдохнуть на любимых курортах в Турции летом 2021: раннее бронирование уже началось, что позволяет вам получать приятные скидки.

Полезные советы для тех, кто покупает туры в Турцию

Чтобы ваше путешествие прошло без малейших осложнений кроме соблюдения карантинных правил, стоит прислушаться к рекомендациям экспертов по туризму. Они помогут не только избежать возможного заражения, но также получить максимум удовольствия и приятных впечатлений во время отдыха.

Выбирая для себя направление, гостиницу, старайтесь отдавать предпочтение небольшим отелям, которые есть на всем средиземноморской и эгейском побережье. Учитывая, что цена сейчас доступна, они обойдутся ненамного дороже, чем экономичные варианты. Здесь меньше людей, а мерам безопасности, антибактериальной обработке уделяют больше внимания. Постарайтесь избегать общественного транспорта. Те, кто уже бывал в Турции в период пандемии, советуют воспользоваться такси. Также можно взять авто в аренду. Обойдется это не так дорого, при этом вы сами можете контролировать чистоту в салоне, обрабатывать ручки и другие поверхности антисептиком. Также рекомендовано иметь собственный антисептик, особенно если планируется экскурсия, шоппинг, морское путешествие на катере. И, конечно, несколько сменных масок.

Где лучше покупать туры в Турцию?

Несомненно, планирование отпуска достаточно сложная кропотливая работа. Важно выбрать не только нужные даты и направления, но также найти хороший отель, и, по возможности, сэкономить. По этой причине уже более десяти лет украинцы доверяют проверенному туристическому агентству APL Travel.

Вам не нужно самостоятельно искать лучшие курорты — сотрудники компании знакомы со всеми самыми интересными местами, подберут то, что нужно, ориентируясь на ваши пожелания: лучший отель для отдыха с детьми, оптимальное место для любителей клубных вечеринок, интересные места для тех, кто любит красивую природу и достопримечательности. Они точно знают, какие отели будут наиболее комфортны для семей с детьми, а какие лучше подойдут для молодежных компаний, любителей ночных клубов. Здесь вам предоставят всю необходимую информацию относительно актуальных карантинных мер, которые нужно соблюдать на всех этапах путешествия. Расскажут о таможенных правилах и ограничениях, чтобы не возникло никаких проблем при пересечении границы. Хотите арендовать авто в Турции? Вам расскажу что для этого необходимо, помогут оформить водительскую страховку на случай ДТП. В APL Travel сделают все возможное, чтобы отдых прошел на высшем уровне. Но если возникнут неожиданные сложности, для вас работает служба поддержки в режиме 24/7. Все операторы отменно знают английский язык, помогут вам разрешить любые ситуации. Специалисты компании внимательно следят за скидками, акциями, чтобы клиенты узнавали о них первыми, покупали туры в Турцию на самых выгодных условиях.

Для тех, кто любит экономить

Конечно, цена тура в Турцию многих удерживает от исполнения мечты поехать на Средиземное или Эгейское море. Где лучше покупать туры в Турцию по выгодным ценам? Конечно, в APL Travel.

Расскажите менеджеру об удобных для вас датах. Вам предложат воспользоваться услугой раннего бронирования, что позволяет сэкономить от 20% и больше. Если даты не имеют большого значения. Тогда можно поискать горящие туры в Турцию. Здесь скидки еще привлекательнее: иногда они достигают более 50%. Не стоит забывать об эксклюзивной услуге от APL Travel: кэшбэк 20% за каждое бронирование тура.

Работа туристического агентства APL Travel построена таким образом, чтобы вы кроме денег также экономили время.

Достаточно оформить заявку на сайте компании или по телефону, чтобы менеджеры оперативно ее обработали, подготовили все необходимое для вашего путешествия. Это очень удобно для занятых людей, тех, кто собирается в "горящий тур", семей с детьми. Ведь кроме бумажного оформления, необходимо закончить текущие дела, успеть собрать все необходимое для комфортного путешествия.

Подводим итоги

Летние туры в Турцию в 2021 году покупать однозначно стоит. Высокий уровень безопасности, привлекательные цены, неповторимая атмосфера турецких курортов и поддержка одного из лучших туристических агентств — формула идеального отдыха.

Стоит использовать новые возможности, чтобы сделать летний отпуск недорогим и очень комфортным.

Теперь за небольшую плату можно провести отпуск на самом высоком уровне. Например, позволить себе отель классом выше, выбрать питание "ультра все включено". Также это отличная перспектива для тех, кто давно мечтал об отдыхе за границей, но считал, что туры в Турцию дорого стоят.

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