Турция обсуждает с США разработку редкоземов из-за разногласий с Китаем и РФ – Bloomberg

Анкара и Вашингтон изучают разработку большого запаса редкоземельных элементов, недавно обнаруженных в Центральной Анатолии

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Турция обсуждает с США разработку запасов редкоземельных элементов в Центральной Анатолии. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отметило, что это свидетельствует о смещении Турции в сторону США после того, как аналогичные переговоры с Китаем и Россией замедлились из-за разногласий по передаче технологий и прав на переработку.

Анкара и Вашингтон изучают потенциальную разработку большого запаса редкоземельных элементов, недавно обнаруженных в Бейликове в Центральной Анатолии, сообщили источники Bloomberg. В этом месте были обнаружены церий, празеодим и неодим, качество которых на данный момент неизвестно.

Турция и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по аналогичному проекту в октябре 2024 года, но переговоры замедлились после того, как Пекин настаивал на транспортировке и переработке материалов в Китае, отказываясь передавать технологии, сообщили источники агентства.

Недавние переговоры с Россией относительно похожего соглашения не дали результатов, сообщили источники без подробностей.

Турция планирует построить перерабатывающий завод в Бейликове, где, согласно начальным тестам, обнаружена руда с содержанием более 1% оксида редкоземельных элементов, сообщили собеседники Bloomberg. Этого количества достаточно, чтобы сделать добычу коммерчески выгодной. Страна также ведет переговоры с Канадой и Швейцарией о потенциальном сотрудничестве, в частности по технико-экономическим обоснованиям, необходимым для продвижения проекта, добавили источники.

Переговоры Анкары с западными партнерами происходят на фоне активизации усилий США и ЕС по ограничению доминирования Китая в производстве и переработке редкоземельных элементов, говорится в статье.

В июле 2022 года тогдашний министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявлял, что страна обнаружила второй по величине в мире запас редкоземельных элементов в районе Бейликова, писало агентство Anadolu.

По оценкам Турции, запасы составляют 694 млн тонн, уступая лишь Китаю, который сейчас имеет крупнейшее месторождение редкоземельных элементов с запасами в 800 млн тонн. "Из 17 известных редких элементов мы сможем производить здесь 10", – сказал Донмез.