Туреччина обговорює зі США розробку рідкісноземів через розбіжності із Китаєм та РФ – Bloomberg

Туреччина обговорює зі США розробку запасів рідкісноземельних елементів у Центральній Анатолії. Про це пише Bloomberg.
Агентство зазначило, що це свідчить про зсув Туреччини у бік США після того, як аналогічні переговори з Китаєм та Росією сповільнилися через розбіжності щодо передання технологій та прав на перероблювання.
Анкара та Вашингтон вивчають потенційну розробку великого запасу рідкісноземельних елементів, нещодавно виявлених у Бейлікові в Центральній Анатолії, повідомили джерела Bloomberg. У цьому місці було виявлено церій, празеодим та неодим, якість яких на цей час невідома.
Туреччина та Китай підписали меморандум про взаєморозуміння щодо аналогічного проєкту в жовтні 2024 року, але переговори сповільнилися після того, як Пекін наполягав на транспортуванні та перероблюванні матеріалів у Китаї, відмовляючись передавати технології, повідомили джерела агентства.
Нещодавні переговори з Росією щодо схожої угоди не дали результатів, повідомили джерела без подробиць.
Туреччина планує побудувати переробний завод у Бейлікові, де, згідно з початковими тестами, виявлено руду з вмістом понад 1% оксиду рідкісноземельних елементів, повідомили співрозмовники Bloomberg. Цієї кількості достатньо, щоб зробити видобуток комерційно вигідним. Країна також веде переговори з Канадою та Швейцарією щодо потенційної співпраці, зокрема щодо техніко-економічних обґрунтувань, необхідних для просування проєкту, додали джерела.
Переговори Анкари із західними партнерами відбуваються на тлі активізації зусиль США та ЄС щодо обмеження домінування Китаю у виробництві та перероблюванні рідкісноземельних елементів, йдеться у статті.
У липні 2022 року тодішній міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез заявляв, що країна виявила другий за величиною у світі запас рідкісноземельних елементів у районі Бейлікова, писало агентство Anadolu.
За оцінками Туреччини, запаси становлять 694 млн тонн, поступаючись лише Китаю, який наразі має найбільше родовище рідкісноземельних елементів із запасами в 800 млн тонн. "З 17 відомих рідкісних елементів ми зможемо виробляти тут 10", – сказав Донмез.
