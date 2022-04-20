UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У посольства РФ в Риге собрались женщины в белье, загрязненном кровью в знак протеста

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 15:14
У посольства РФ в Риге собрались женщины в белье, загрязненном кровью в знак протеста - Фото
Фото: lsm.lv

В столице Латвии у посольства РФ около 200 женщин протестовали против сексуального насилия в Украине, пишет lsm.lv.

Участницы пришли полураздетыми, в загрязненном поддельной кровью нижнем белье, с мешками на лицах и с завязанными за спиной руками.

У посольства РФ в Риге собрались женщины в белье, загрязненном кровью в знак протеста

У посольства РФ в Риге собрались женщины в белье, загрязненном кровью в знак протеста

Ранее один из прудов возле посольства России в Вильнюсе был "залит кровью".

Напомним, омбудсмен Людмила Денисова сообщила о 25 женщинах от 14 до 24 лет, которых россияне систематически насиловали в подвале. Девять из них сейчас беременны.

Катерина Амеліна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
акция протеста Латвия сексуальное насилие
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 