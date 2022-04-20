У посольства РФ в Риге собрались женщины в белье, загрязненном кровью в знак протеста
20.04.2022, 15:14
Фото: lsm.lv
В столице Латвии у посольства РФ около 200 женщин протестовали против сексуального насилия в Украине, пишет lsm.lv.
Участницы пришли полураздетыми, в загрязненном поддельной кровью нижнем белье, с мешками на лицах и с завязанными за спиной руками.
Ранее один из прудов возле посольства России в Вильнюсе был "залит кровью".
Напомним, омбудсмен Людмила Денисова сообщила о 25 женщинах от 14 до 24 лет, которых россияне систематически насиловали в подвале. Девять из них сейчас беременны.
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