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Украина получила из Эстонии гусеничные беспилотники для вывоза раненых с поля боя – фото

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 17:05
Украина получила из Эстонии гусеничные беспилотники для вывоза раненых с поля боя – фото - Фото
Гусеничный беспилотник THeMIS (фото: ЕРА)

Украинские военные начали испытания гусеничных беспилотников THeMIS, закупленными у эстонской технокомпании Milrem Robotics. Об этом пишет издание Delfi.   

Milrem продвигает THeMIS как устройство, которое помогает сократить количество людей на передовой. Его можно использовать и как транспортную, и как боевую машину — увозить раненых с поля боя, подвозить боеприпасы. 

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Гусеничные беспилотники THeMIS приняты на вооружение в 11 странах, включая США, Великобританию и Германию. 

Украина получила из Эстонии гусеничные беспилотники для вывоза раненых с поля боя – фото

THeMIS развивает скорость до 20 км/ч и может нести на себе 750 кг. Цена гусеничного беспилотника – от 300 000 евро.  

Украина получила из Эстонии гусеничные беспилотники для вывоза раненых с поля боя – фото

Как пишет издание, украинцы уже успели переименовать гусеничный беспилотник в "Журавль".  

Украина получила из Эстонии гусеничные беспилотники для вывоза раненых с поля боя – фото

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Роман Бриль
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