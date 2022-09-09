Украина получила из Эстонии гусеничные беспилотники для вывоза раненых с поля боя – фото

Украинские военные начали испытания гусеничных беспилотников THeMIS, закупленными у эстонской технокомпании Milrem Robotics. Об этом пишет издание Delfi.

Milrem продвигает THeMIS как устройство, которое помогает сократить количество людей на передовой. Его можно использовать и как транспортную, и как боевую машину — увозить раненых с поля боя, подвозить боеприпасы.

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Гусеничные беспилотники THeMIS приняты на вооружение в 11 странах, включая США, Великобританию и Германию.

THeMIS развивает скорость до 20 км/ч и может нести на себе 750 кг. Цена гусеничного беспилотника – от 300 000 евро.

Как пишет издание, украинцы уже успели переименовать гусеничный беспилотник в "Журавль".

4 августа в Эстонии пообещали помочь в восстановлении Житомирской области.

18 августа Эстония решила передать Украине больше оружия и присоединяется к учениям ВСУ в Британии.

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Роман Бриль

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