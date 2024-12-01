Украина получит по 1,5 млрд евро в месяц от замороженных активов РФ – может пойти оружие
В 2025 году Украина будет ежемесячно получать по 1,5 млрд евро, которые можно будет использовать и для военных целей, сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
Эти деньги ЕС получит от использования замороженных российских активов, пояснил чиновник.
Также уже в декабре Евросоюз предоставит Украине дополнительные 4,2 млрд евро для поддержки бюджета страны, сообщил Кошту.
Он анонсировал, что объединение продолжит оказывать Украине гуманитарную, экономическую, военную и энергетическую помощь, а также присоединится к ремонту существующих генерирующих мощностей "на сколько мы [ЕС] это сможем".
К тому же Евросоюз будет увеличивать давление на российскую экономику – и в будущем, заявил Кошту, ЕС ослабит способность РФ продолжать войну.
Чиновник сообщил о готовящемся уже 15 пакете санкций против режима диктатора Владимира Путина.
- 26 октября 2024 года страны G7 согласовали кредит на $50 млрд для Украины за счет дохода от замороженных активов России.
- 12 ноября нынешняя глава евродипломатии Каллас заявила, что ЕС должен направить $300 млрд замороженных российских активов прямо на финансирование восстановления пострадавшей от войны Украины.