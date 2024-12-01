Україна отримуватиме 1,5 млрд євро на місяць від заморожених активів РФ – може піти й на зброю
У 2025 році Україна щомісяця буде отримувати по 1,5 млрд євро, котрі можна буде використати й для військових цілей, повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.
Ці гроші ЄС отримає від використання російських заморожених активів, пояснив чиновник.
Також вже у грудні Євросоюз надасть Україні додаткові 4,2 млрд євро для підтримки бюджету країни, повідомив Кошта.
Він анонсував, що об'єднання продовжить надавати Україні гуманітарну, економічну, військову та енергетичну допомогу, а також долучиться до ремонту наявних генерувальних потужностей "наскільки ми [ЄС] це зможемо".
До того ж Євросоюз буде збільшувати тиск на російську економіку – і в майбутньому, заявив Кошта, ЄС ослабить спроможність РФ продовжувати війну.
Чиновник повідомив про підготовку вже 15 пакету санкцій проти режиму диктатора Володимира Путіна.
- 26 жовтня 2024 року країни G7 погодили кредит на $50 млрд для України коштом доходу від заморожених активів Росії.
- 12 листопада нинішня очільниця євродипломатії Каллас заявила, що ЄС повинен спрямувати $300 млрд заморожених російських активів прямо на фінансування відновлення постраждалої від війни України.