Нова очільниця євродипломатії зустрілася з Зеленським – щонайперше говорили про ППО

Каллас заявила, що ЄС хоче, аби Україна виграла цю війну, й зробить для цього все необхідне

Кая Каллас (Фото: EPA)

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас прибула з делегацією до Києва та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомив голова української держави.

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Політики насамперед говорили про потреби у системах протиповітряної оборони для захисту життя в Україні.

"Координуємо наші зусилля заради потрібних спільних результатів", – зазначив президент.

Інших подробиць він не навів.

ОНОВЛЕНО. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з Каллас: посадовці провели "детальні переговори" щодо пріоритетів України та Євросоюзу стосовно посилення військової підтримки від ЄС, інвестицій в українську оборонну промисловість та просування вступу України до об'єднання.

Окрім цього, Сибіга та Каллас обговорили санкції проти РФ, зокрема її "тіньового флоту".

Раніше, вранці, стало відомо, що посадовиця разом з президентом Євроради Антоніу Коштою та комісаркою з розширення Мартою Кос прибули до Києва.

Каллас зазначила, що під час свого першого візиту на посаді має чітке повідомлення: ЄС хоче, щоб Україна виграла цю війну й зробить для цього "все необхідне".

Також посадовці відвідали Стіну Пам'яті у Києві.

"Я віддала шану українцям, які принесли велику жертву, захищаючи свою країну. Незламна рішучість України надовго переживе імперські манії Путіна. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну", – написала Каллас.

Каллас підтримує Україну, а Естонія, уряд якої вона очолювала до призначення до ЄС, надає країні різнобічну допомогу. Однак 26 серпня 2023 року чоловік Каллас потрапив у скандал через те, що транспортна компанія, в якій він володіє міноритарною часткою, продовжувала вантажоперевезення до Росії під час повномасштабної війни. Після скандалу чоловік чиновниці продав частку в бізнесі, утім, у відставку прем'єрка так і не пішла.

Європейський парламент 27 листопада затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, який починає працювати сьогодні, 1 грудня. Тоді Кая Каллас офіційно стала представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки, змінивши Жозепа Борреля.

29 листопада Шарль Мішель офіційно передав повноваження президента Євроради колишньому португальському прем'єру Антоніу Кошті.