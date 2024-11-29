Єврораду замість Мішеля офіційно очолив Антоніу Кошта. Одразу заговорив про Україну

Антоніу Кошта заявив, що "мир повинен бути справедливим і не може бути досягнутий за будь-яку ціну"

Шарль Мішель та Антоніу Кошта (Фото: Х)

Президент Європейської ради Шарль Мішель 29 листопада офіційно передав повноваження колишньому португальському прем'єру Антоніу Кошті. Допис відповідного вмісту він опублікував у X.

Мішель написав, що бути президентом Євроради було великою честю для нього. Він побажав своєму наступнику всього найкращого на цій посаді.

Своєю чергою Кошта, взявши слово, наголосив на своєму пріоритеті – збереженні європейської єдності, пише Slobodna Dalm.

Він згадав про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, підкресливши, що "мир повинен бути справедливим і не може бути досягнутий за будь-яку ціну".

"Мир не може означати капітуляцію. Мир не повинен винагороджувати агресора. Мир в Україні має бути справедливим, він має бути тривалим і ґрунтуватися на міжнародному праві", – наголосив новий президент Євроради.

Кошта також висловлював готовність до діалогу з усіма світовими лідерами, включно з обраним президентом США Дональдом Трампом.

28 червня 2024 року Єврорада офіційно визначилася з кандидатами на провідні посади у Євросоюзі на наступні п'ять років. Тоді ж Кошту запропонували зробити наступником Мішеля.