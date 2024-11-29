Єврораду замість Мішеля офіційно очолив Антоніу Кошта. Одразу заговорив про Україну
Президент Європейської ради Шарль Мішель 29 листопада офіційно передав повноваження колишньому португальському прем'єру Антоніу Кошті. Допис відповідного вмісту він опублікував у X.
Мішель написав, що бути президентом Євроради було великою честю для нього. Він побажав своєму наступнику всього найкращого на цій посаді.
Своєю чергою Кошта, взявши слово, наголосив на своєму пріоритеті – збереженні європейської єдності, пише Slobodna Dalm.
Він згадав про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, підкресливши, що "мир повинен бути справедливим і не може бути досягнутий за будь-яку ціну".
"Мир не може означати капітуляцію. Мир не повинен винагороджувати агресора. Мир в Україні має бути справедливим, він має бути тривалим і ґрунтуватися на міжнародному праві", – наголосив новий президент Євроради.
Кошта також висловлював готовність до діалогу з усіма світовими лідерами, включно з обраним президентом США Дональдом Трампом.
- 28 червня 2024 року Єврорада офіційно визначилася з кандидатами на провідні посади у Євросоюзі на наступні п'ять років. Тоді ж Кошту запропонували зробити наступником Мішеля.