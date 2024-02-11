Мішель про заяви Трампа: Служать лише інтересам Путіна й не приносять більше безпеки

Голова Євроради Мішель наголосив, що такі заяви наголошують на необхідності для ЄС терміново розвивати свою стратегічну автономію

Шарль Мішель (Фото: EU)

Голова Європейської Ради Шарль Мішель розкритикував заяви 45-того президента США Дональда Трампа про те, що той "заохочував" би Росію до агресії проти НАТО. Мішель наголосив, що нерозважливі заяви про безпеку НАТО та солідарність п'ятій статті служать лише інтересам російського диктатора Володимира Путіна. Про це він написав у соцмережі Х (раніше Twitter).

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11 лютого Трамп заявив, що погрожував союзникам із НАТО "заохочувати" агресію Росії, якщо вони не збільшать військові видатки. У Білому домі назвали його слова приголомшливими.

Голова Євроради наголосив, що Трансатлантичний альянс протягом 75 років підтримує безпеку та процвітання американців, канадців і європейців.

"Нерозважливі заяви про безпеку НАТО та солідарність статті 5 служать лише інтересам Путіна. Вони не приносять у світ більше безпеки чи миру", — написав він.

Зокрема Мішель наголосив, що такі заяви навпаки наголошують на необхідності для ЄС терміново розвивати свою стратегічну автономію та інвестувати у свою оборону.

"І зберегти наш Альянс сильним", — наголосив Мішель.

Наразі занепокоєння серед країн-членів НАТО та ЄС щодо ймовірної загрози Росії зростає. 24 січня розпочалися найбільші з періоду холодної війни навчання НАТО Steadfast Defender 2024, які триватимуть до кінця весни. Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявляв, що близько 90 000 військовослужбовців мають взяти участь у навчаннях.

Багато політиків країн-членів ЄС та НАТО впродовж останніх тижнів закликають посилювати оборонні спроможності країн та готуватися до можливого російського нападу.

Низка офіційних осіб США вважають, що після ймовірної перемоги на виборах Трамп призначить на ключові держпосади людей, які негативно змінять зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Китаю, НАТО й України.

Орім того, Конгрес США схвалив закон, який забороняє президентам виходити з НАТО без узгодження Сенату чи акту Конгресу. Це превентивні заходи, що ґрунтуються на стурбованості Сполучених Штатів і їхніх європейських союзників щодо гіпотетичного лідерства Трампа. Аналітики вважають, що Трамп, ставши президентом, може вивести США з НАТО.

21 січня губернатор штату Флорида Рон Десантіс завершив свою кампанію за номінацію на посаду президента США від Республіканської партії й підтримав Трампа.

Генеральний секретар НАТО Столтенберг не думає, що США вийдуть з Альянсу у разі повернення Трампа на посаду президента.

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