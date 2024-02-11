Мишель о заявлениях Трампа: Служат лишь интересам Путина и не приносят больше безопасности

Председатель Евросовета Мишель отметил, что такие заявления подчеркивают необходимость для ЕС срочно развивать свою стратегическую автономию

Шарль Мишель (Фото: EU)

Глава Европейского Совета Шарль Мишель подверг критике заявления 45-го президента США Дональда Трамппа о том, что тот "поощрял" бы Россию к агрессии против НАТО. Мишель подчеркнул, что безрассудные заявления о безопасности НАТО и солидарности пятой статьи служат только интересам российского диктатора Владимира Путина . Об этом он написал в соцсети Х (ранее Twitter).

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11 февраля Трамп заявил, что угрожал союзникам по НАТО "поощрять" агрессию России, если они не увеличат военные расходы. В Белом доме назвали его слова потрясающими.

Председатель Евросовета подчеркнул, что Трансатлантический альянс в течение 75 лет поддерживает безопасность и процветание американцев, канадцев и европейцев.

"Безрассудные заявления о безопасности НАТО и солидарности статьи 5 служат лишь интересам Путина. Они не приносят в мир больше безопасности или мира", – написал он.

В частности Мишель отметил, что такие заявления наоборот подчеркивают необходимость для ЕС срочно развивать свою стратегическую автономию и инвестировать в свою оборону.

"И сохранить наш Альянс сильным", – подчеркнул Мишель.

В настоящее время обеспокоенность среди стран-членов НАТО и ЕС по поводу вероятной угрозы России растет. 24 января начались крупнейшие с периода холодной войны учения НАТО Steadfast Defender 2024, которые продлятся до конца весны. Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявлял, что около 90 000 военнослужащих должны принять участие в учениях.

Многие политики стран-членов ЕС и НАТО в течение последних недель призывают усиливать оборонные способности стран и готовиться к возможному российскому нападению.

Ряд официальных лиц США считают , что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.

Кроме того, Конгресс США одобрил закон , запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на обеспокоенности Соединенных Штатов и их европейских союзников по гипотетическому лидерству Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.

21 января губернатор штата Флорида Рон Десантис завершил свою кампанию за номинацию на пост президента США от Республиканской партии и поддержал Трампа.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг не считает, что США выйдут из Альянса в случае возвращения Трампа на пост президента.

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