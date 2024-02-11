Мишель о заявлениях Трампа: Служат лишь интересам Путина и не приносят больше безопасности
Глава Европейского Совета Шарль Мишель подверг критике заявления 45-го президента США Дональда Трамппа о том, что тот "поощрял" бы Россию к агрессии против НАТО. Мишель подчеркнул, что безрассудные заявления о безопасности НАТО и солидарности пятой статьи служат только интересам российского диктатора Владимира Путина . Об этом он написал в соцсети Х (ранее Twitter).
11 февраля Трамп заявил, что угрожал союзникам по НАТО "поощрять" агрессию России, если они не увеличат военные расходы. В Белом доме назвали его слова потрясающими.
Председатель Евросовета подчеркнул, что Трансатлантический альянс в течение 75 лет поддерживает безопасность и процветание американцев, канадцев и европейцев.
"Безрассудные заявления о безопасности НАТО и солидарности статьи 5 служат лишь интересам Путина. Они не приносят в мир больше безопасности или мира", – написал он.
В частности Мишель отметил, что такие заявления наоборот подчеркивают необходимость для ЕС срочно развивать свою стратегическую автономию и инвестировать в свою оборону.
"И сохранить наш Альянс сильным", – подчеркнул Мишель.
В настоящее время обеспокоенность среди стран-членов НАТО и ЕС по поводу вероятной угрозы России растет. 24 января начались крупнейшие с периода холодной войны учения НАТО Steadfast Defender 2024, которые продлятся до конца весны. Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявлял, что около 90 000 военнослужащих должны принять участие в учениях.
Многие политики стран-членов ЕС и НАТО в течение последних недель призывают усиливать оборонные способности стран и готовиться к возможному российскому нападению.
- Ряд официальных лиц США считают , что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.
- Кроме того, Конгресс США одобрил закон , запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на обеспокоенности Соединенных Штатов и их европейских союзников по гипотетическому лидерству Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.
- 21 января губернатор штата Флорида Рон Десантис завершил свою кампанию за номинацию на пост президента США от Республиканской партии и поддержал Трампа.
- Генеральный секретарь НАТО Столтенберг не считает, что США выйдут из Альянса в случае возвращения Трампа на пост президента.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп критикует НАТО. Белый дом: При Байдене Альянс стал больше и боеспособнее