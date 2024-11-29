Евросовет вместо Мишеля официально возглавил Антониу Кошта. Сразу заговорил об Украине
Президент Европейского совета Шарль Мишель 29 ноября официально передал полномочия бывшему португальскому премьеру Антониу Коште. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в X.
Мишель написал, что быть президентом Евросовета было большой честью для него. Он пожелал своему преемнику всего наилучшего на этом посту.
В свою очередь Кошта, взяв слово, назвал свой приоритет – сохранение европейского единства, пишет Slobodna Dalm.
Он упомянул о полномасштабном вторжении России в Украину, подчеркнув, что "мир должен быть справедливым и не может быть достигнут любой ценой".
"Мир не может означать капитуляцию. Мир не должен вознаграждать агрессора. Мир в Украине должен быть справедливым, он должен быть длительным и основываться на международном праве", – сказал новый президент Евросовета.
Кошта также выражал готовность к диалогу со всеми мировыми лидерами, в том числе с избранным президентом США Дональдом Трампом.
- 28 июня 2024 года Евросовет официально определился с кандидатами на ведущие должности в Евросоюзе на следующие пять лет. Тогда же Кошту предложили сделать преемником Мишеля.