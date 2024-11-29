Евросовет вместо Мишеля официально возглавил Антониу Кошта. Сразу заговорил об Украине

Антониу Кошта заявил, что "мир должен быть справедливым и не может быть достигнут любой ценой"

Шарль Мишель и Антониу Кошта (Фото: Х)

Президент Европейского совета Шарль Мишель 29 ноября официально передал полномочия бывшему португальскому премьеру Антониу Коште. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в X.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Мишель написал, что быть президентом Евросовета было большой честью для него. Он пожелал своему преемнику всего наилучшего на этом посту.

В свою очередь Кошта, взяв слово, назвал свой приоритет – сохранение европейского единства, пишет Slobodna Dalm.

Он упомянул о полномасштабном вторжении России в Украину, подчеркнув, что "мир должен быть справедливым и не может быть достигнут любой ценой".

"Мир не может означать капитуляцию. Мир не должен вознаграждать агрессора. Мир в Украине должен быть справедливым, он должен быть длительным и основываться на международном праве", – сказал новый президент Евросовета.

Кошта также выражал готовность к диалогу со всеми мировыми лидерами, в том числе с избранным президентом США Дональдом Трампом.

28 июня 2024 года Евросовет официально определился с кандидатами на ведущие должности в Евросоюзе на следующие пять лет. Тогда же Кошту предложили сделать преемником Мишеля.