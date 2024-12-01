Нові президент Євроради Кошта і глава євродипипломатії Каллас прибули до Києва

Європейський парламент 27 листопада затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, який починає працювати сьогодні, 1 грудня

Кая Каллас, Антоніу Кошта і Марта Кос (Фото: Х)

До Києва 1 грудня прибули висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, президент Європейської ради Антоніу Кошта і комісарка з розширення Марта Кос. Про це Каллас написала у X.

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"Під час мого першого візиту з моменту вступу на посаду, моє послання є чітким: Європейський Союз хоче, щоб Україна перемогла у цій війні. Ми зробимо для цього все можливе", – заявила нова глава євродипломатії.

Європейський парламент 27 листопада затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, який починає працювати сьогодні, 1 грудня. Тоді Кая Каллас офіційно стала представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки, змінивши Жозепа Борреля.

29 листопада Шарль Мішель офіційно передав повноваження президента Євроради колишньому португальському прем'єру Антоніу Кошті.

"З першого дня війни ЄС стоїть на боці України. З першого дня нашого мандату ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку українському народу". – написав Кошта після прибуття до української столиці.

18 липня фон дер Ляєн обрали головою Європейської комісії на другий термін.

3 вересня Politico писало, що фон дер Ляєн тисне на країни Євросоюзу, щоб ті висунули жінок до складу Європейської комісії.

17 вересня фон дер Ляєн оголосила новий склад Єврокомісії.