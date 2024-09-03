Politico: фон дер Ляєн тисне на країни Євросоюзу, щоб ті висунули жінок до Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн (Фото: Х)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн тисне на країни Євросоюзу, щоб ті висунули жінок до складу наступної Європейської комісії. Про це пише Politico з посиланням на двох неназваних європейських чиновників.

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Два чиновники ЄС вказали на ризик "збентеження" для інституції, яка публічно просуває гендерну рівність і виконує роль "комісара з питань рівності", якщо фон дер Ляєн суттєво не досягне паритетного представництва жінок і чоловіків у Єврокомісії.

За словами співрозмовників, такий провал може затьмарити той факт, що три ключові посади в ЄС обіймають жінки: фон дер Ляєн на посаді президентки Єврокомісії, естонка Кая Каллас на чолі зовнішньополітичної служби ЄС і Роберта Метсола, президентка Європарламенту.

Наразі, окрім самої фон дер Ляєн, національні уряди подали дев'ять кандидатур жінок.

Експерти та політики, які підтримують фон дер Ляєн, зазначають, що її Комісія може стати менш ефективною через недостатню кількість жінок у складі.

"На жаль, гендерна рівність усе ще сприймається як щось необов'язкове або як одноразова акція", — сказала Джеромін Андольфатто, представниця Європейського жіночого лобі.

16 липня 2024 року Мецолу переобрали президенткою Європейського парламенту.

Замінила голову євродипломатії Жозепа Борреля колишня естонська прем'єрка Кая Каллас.

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