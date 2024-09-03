Politico: фон дер Ляйен давит на страны ЕС, чтобы те выдвинули женщин в Еврокомиссию

На данный момент, кроме самой фон дер Ляйен, национальные столицы подали девять кандидатур женщин

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Х)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен давит на страны Евросоюза, чтобы те выдвинули женщин в состав следующей Европейской комиссии. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух неназванных европейских чиновников.

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Два чиновника ЕС указали на риск "смущения" для институции, которая публично продвигает гендерное равенство и выполняет роль "комиссара по равенству", если фон дер Ляйен существенно не достигнет паритетного представительства женщин и мужчин в Еврокомиссии.

По словам собеседников, такой провал может омрачить тот факт, что три ключевых поста в ЕС занимают женщины: фон дер Ляйен в должности президента Еврокомиссии, эстонка Кая Каллас во главе внешнеполитической службы ЕС и Роберта Метсола, президент Европарламента.

На данный момент, кроме самой фон дер Ляйен, национальные правительства подали девять кандидатур женщин.

Эксперты и политики, поддерживающие фон дер Ляйен, отмечают, что ее Комиссия может стать менее эффективной из-за недостаточного количества женщин в составе.

"К сожалению, гендерное равенство все еще воспринимается как нечто необязательное или как разовая акция", – сказала Джеромин Андольфатто, представительница Европейского женского лобби.

16 июля 2024 года Метсолу переизбрали президентом Европейского парламента.

Заменила главу евродипломатии Жозепа Борреля бывшая эстонская премьер Кая Каллас.

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