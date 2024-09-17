Фон дер Ляєн оголошує новий склад Єврокомісії: список
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 17 вересня представляє свою команду. Раніше вона просила уряди країн Євросоюзу висунути кандидатів обох статей.
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Вже відомо, що естонка Кая Каллас обійме посаду верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Стефан Сежурне, глава МЗС Франції, стане єврокомісаром, відповідальним за процвітання та промислову стратегію ЄС.
Фон дер Ляєн повідомила, що єврокомісаром з міграції призначено австрійця Магнуса Бруннера, а посаду єврокомісара з енергетики обійме данець Дан Йергенсен.
Словенка Марта Кос відповідатиме за розширення ЄС та відновлення України, а іспанка Тереза Рібера стане віцепрезиденткою Єврокомісії з питань конкуренції.
Андріус Кубілюс з Литви обраний новим комісаром з питань оборони та космосу. Джессіка Розволл зі Швеції зосередиться на питаннях екології, стійкості водних ресурсів та конкурентоспроможної циркулярної економіки.
Майкл МакГрат з Ірландії був призначений фон дер Ляєн наступним комісаром з питань демократії, правосуддя та верховенства права.
Валдіс Домбровскіс з Латвії був номінований на посаду комісара з питань економіки та продуктивності.
Фінка Хенна Віркунен стане єврокомісаркою з питань технічного суверенітету, безпеки та демократії.
Фон дер Ляєн заявила, що їй вдалося збільшити кількість жінок у складі Ради порівняно з початковими пропозиціями країн-членів, зазначивши, що вона вирішила призначити жінок на чотири з шести посад виконавчих віцепрезидентів.
Повний склад Єврокомісії викладено в інфографіці фон дер Ляєн.
- 18 липня Урсулу фон дер Ляєн обрали головою Європейської комісії на другий термін.
- 3 вересня Politico писало, що фон дер Ляєн тисне на країни Євросоюзу, щоб ті висунули жінок до складу наступної Європейської комісії.
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