Фон дер Ляєн оголошує новий склад Єврокомісії: список

Урсула фон дер Ляєн (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 17 вересня представляє свою команду. Раніше вона просила уряди країн Євросоюзу висунути кандидатів обох статей.

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Вже відомо, що естонка Кая Каллас обійме посаду верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Стефан Сежурне, глава МЗС Франції, стане єврокомісаром, відповідальним за процвітання та промислову стратегію ЄС.

Фон дер Ляєн повідомила, що єврокомісаром з міграції призначено австрійця Магнуса Бруннера, а посаду єврокомісара з енергетики обійме данець Дан Йергенсен.

Словенка Марта Кос відповідатиме за розширення ЄС та відновлення України, а іспанка Тереза Рібера стане віцепрезиденткою Єврокомісії з питань конкуренції.

Андріус Кубілюс з Литви обраний новим комісаром з питань оборони та космосу. Джессіка Розволл зі Швеції зосередиться на питаннях екології, стійкості водних ресурсів та конкурентоспроможної циркулярної економіки.

Майкл МакГрат з Ірландії був призначений фон дер Ляєн наступним комісаром з питань демократії, правосуддя та верховенства права.

Валдіс Домбровскіс з Латвії був номінований на посаду комісара з питань економіки та продуктивності.

Фінка Хенна Віркунен стане єврокомісаркою з питань технічного суверенітету, безпеки та демократії.

Фон дер Ляєн заявила, що їй вдалося збільшити кількість жінок у складі Ради порівняно з початковими пропозиціями країн-членів, зазначивши, що вона вирішила призначити жінок на чотири з шести посад виконавчих віцепрезидентів.

Повний склад Єврокомісії викладено в інфографіці фон дер Ляєн.

Склад нової Єврокомісії

18 липня Урсулу фон дер Ляєн обрали головою Європейської комісії на другий термін.

3 вересня Politico писало, що фон дер Ляєн тисне на країни Євросоюзу, щоб ті висунули жінок до складу наступної Європейської комісії.

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