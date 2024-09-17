Фон дер Ляйен объявляет новый состав Еврокомиссии: список

Урсула фон дер Ляйен (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 сентября представляет свою команду. Ранее она просила правительства стран Евросоюза выдвинуть кандидатов обоих полов.

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Уже известно, что эстонка Кая Каллас вступит в должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Стефан Сежурне, глава МИД Франции, станет еврокомиссаром, ответственным за процветание и промышленную стратегию ЕС.

Фон дер Ляйен сообщила, что еврокомиссаром по миграции назначен австрийец Магнус Бруннер, а должность еврокомиссара по энергетике займет датчанин Дан Йергенсен.

Словенко Марта Кос будет отвечать за расширение ЕС и восстановление Украины, а испанка Тереза Рибера станет вице-президентом Еврокомиссии по конкуренции.

Андриус Кубилюс из Литвы избран новым комиссаром по обороне и космосу. Джессика Розволл из Швеции будет сосредоточена на вопросах экологии, устойчивости водных ресурсов и конкурентоспособной циркулярной экономики.

Майкл МакГрат из Ирландии был назначен фон дер Ляйен следующим комиссаром по демократии, правосудию и верховенству права.

Валдис Домбровскис из Латвии был номинирован на должность комиссара по экономике и производительности.

Финка Хенна Виркунен станет еврокомиссаршей по вопросам технического суверенитета, безопасности и демократии.

Фон дер Ляйен заявила, что ей удалось увеличить количество женщин в составе Совета по сравнению с первоначальными предложениями стран-членов, отметив, что она решила назначить женщин на четыре из шести должностей исполнительных вице-президентов.

Полный состав Еврокомиссии изложен в инфографике фон дер Ляйен.

Состав новой Еврокомиссии

18 июля Урсулу фон дер Ляйен избрали главой Европейской комиссии на второй срок.

3 сентября Politico писало, что фон дер Ляйен давит на страны Евросоюза, чтобы те выдвинули женщин в состав следующей Европейской комиссии.

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