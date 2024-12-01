Новые президент Евросовета Кошта и глава евродипипломатии Каллас прибыли в Киев

Европейский парламент 27 ноября утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, который начинает работу сегодня, 1 декабря

Кая Каллас, Антониу Кошта и Марта Кос (Фото: Х)

В Киев 1 декабря прибыли высокая представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, президент Европейского совета Антониу Кошта и комиссар по расширению Марта Кос. Об этом Каллас написала в X.

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"Во время моего первого визита с момента вступления в должность мое послание четкое: Европейский Союз хочет, чтобы Украина победила в этой войне. Мы сделаем для этого все возможное", – заявила новая глава евродипломатии.

Европейский парламент 27 ноября утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, который начинает работу сегодня, 1 декабря. Тогда Кая Каллас официально стала представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сменив Жозепа Борреля.

29 ноября Шарль Мишель официально передал полномочия президента Евросовета бывшему португальскому премьеру Антониу Кошти.

"С первого дня войны ЕС стоит на стороне Украины. С первого дня нашего мандата мы подтверждаем нашу твердую поддержку украинскому народу". – написал Кошта по прибытии в украинскую столицу.

18 июля фон дер Ляйен избрали главой Европейской комиссии на второй срок.

3 сентября Politico писало, что фон дер Ляйен давит на страны Евросоюза, чтобы те выдвинули женщин в состав Европейской комиссии.

17 сентября фон дер Ляйен объявила новый состав Еврокомиссии.