Новая глава евродипломатии встретилась с Зеленским – прежде всего говорили о ПВО

Каллас заявила, что ЕС хочет, чтобы Украина выиграла эту войну и сделает для этого все необходимое

Кайя Каллас (Фото: EPA)

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыла с делегацией в Киев и встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава украинского государства.

В первую очередь политики говорили о потребностях в системах противовоздушной обороны для защиты жизни в Украине.

"Координируем наши усилия ради нужных общих результатов", – отметил президент.

Других подробностей он не привел.

ОБНОВЛЕНО. Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с Каллас: чиновники провели "детальные переговоры" относительно приоритетов Украины и Евросоюза по усилению военной поддержки от ЕС, инвестициям в украинскую оборонную промышленность и продвижению вступления Украины в объединение.

Кроме этого, Сибига и Каллас обсудили санкции против РФ, в частности ее "теневого флота".

Ранее, утром, стало известно, что чиновница вместе с президентом Евросовета Антониу Коштой и комиссаром по расширению Мартой Кос прибыли в Киев.

Каллас отметила, что в ходе своего первого визита в должности имеет четкое сообщение: ЕС хочет, чтобы Украина выиграла эту войну и сделает для этого "все необходимое".

Также чиновники посетили Стену Памяти в Киеве.

"Я отдала дань уважения украинцам, которые принесли большую жертву, защищая свою страну. Несокрушимая решимость Украины надолго переживет имперские мании Путина. ЕС будет продолжать поддерживать Украину", – написала Каллас.

Каллас поддерживает Украину, а Эстония, правительство которой она возглавляла до назначения в ЕС, оказывает стране разностороннюю помощь. Однако 26 августа 2023 года муж Каллас попал в скандал из-за того, что транспортная компания, в которой он владеет миноритарной долей, продолжала грузоперевозки в Россию во время полномасштабной войны. После скандала муж политика продал долю в бизнесе, однако в отставку премьер так и не ушла.

Европейский парламент 27 ноября утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, который начинает работу сегодня, 1 декабря. Тогда Кая Каллас официально стала представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сменив Жозепа Борреля.

29 ноября Шарль Мишель официально передал полномочия президента Евросовета бывшему португальскому премьеру Антониу Коште.