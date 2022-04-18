Украина сообщила подозрение российскому генералу, руководившему операцией по захвату ЧАЭС

Правоохранительные органы сообщили подозрение российскому генерал-майору Сергею Буракову, руководившему операцией по захвату Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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Бураков – начальник центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации Росгвардии.

Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины и ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Следствие установило, что солдаты Буракова фактически взяли в заложники коллектив ЧАЭС. Людей заставляли работать круглосуточно без возможности поесть, получить медицинскую помощь и свободно передвигаться по территории станции.

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Кроме того, он приказал обустроить огневые позиции и территории станции и за ее пределами. Эти точки готовились в местах с повышенной опасностью, где даже нельзя было передвигаться.

Российские оккупанты взяли под контроль Чернобыльскую АЭС почти сразу после начала вторжения. Только 20 марта удалось провести частичную ротацию персонала ЧАЭС и эвакуацию лиц, находившихся на территории оккупированной станции.

31 марта российские войска ушли с ЧАЭС.

Андрей Водяный

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