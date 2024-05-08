Украинка Спартц с высокой вероятностью сохранит свое место в Конгрессе: выиграла праймериз
Виктория Спартц, первая украинка в Конгрессе США, с высокой вероятностью сохранит свое место в Палате представителей (нижняя палата Конгресса). Она получила поддержку 39,1% избирателей на праймериз и получила номинацию от Республиканской партии, пишет Indiana Star.
Ее основной соперник Чак Гудрич набрал почти на 6 процентных пунктов меньше.
Спартц родилась в Носовке Черниговской области, эмигрировала в США в 2000 году в возрасте 22 лет.
После начала полномасштабной войны она одной из первых в Конгрессе призвала помочь Украине и много раз приезжала в 2022 году. В конце 2023 года ее позиция резко изменилась, она раскритиковала законопроект о помощи Украине. Весной 2024 года своими правками Спартц попыталась сбить помощь, затянуть ее рассмотрение и в конце концов отказалась за нее голосовать.
Спартц в третий раз баллотируется в Конгресс от пятого избирательного округа в Индиане. Кандидаты от Демократической партии не побеждали на нем с 1990 года.
На всеобщих выборах в ноябре соперницей Спартц будет победительница праймериз Демократической партии Дебора Пикетт.
- Выборы в США пройдут 5 ноября. На них будут выбирать президента США, новый состав Палаты представителей и треть Сената.