Украинские оружейники поставили на американскую БТР новую отечественную турель "Таврия"

До этого пулеметчику приходилось работать с малозащищенной позиции на броне, теперь можно дистанционно управлять изнутри бронемашины

Фото: Минобороны

Украинские оружейники установили на американский бронетранспортер М113 дистанционную турель "Таврия" отечественного производства. Об этом сообщило Министерство обороны.

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Ведомство отметило, что это усилило огневую мощность БТР, которую украинские защитники получают в рамках международной помощи.

Дистанционный модуль состоит из двух пулеметов большого и среднего калибров (14,5 и 7,62 мм), управление происходит изнутри бронемашины, а наблюдение за полем боя ведется через монитор. Вариант М113 с турелью изображен в начале новости.

До этого основным вооружением бронемашины был крупнокалиберный пулемет 12,7 мм, а солдату за ним приходилось работать по целям с малозащищенной позиции на броне.

Фото: АрмияInform

Также есть фото того, как украинские защитники пытались защитить эту же пулеметную позицию благодаря конструкциям из листов металла. Так, например, БТР модифицировали военные 58-й отдельной мотопехотной бригады:

Фото за декабрь 2023 года с Facebook 58-й бригады

Справка M113 – американский бронетранспортер 1960-х годов. БТР может перевозить десантное отделение численностью до 11 человек и является основой нескольких десятков специализированных машин. M113 – американский бронетранспортер 1960-х годов. БТР может перевозить десантное отделение численностью до 11 человек и является основой нескольких десятков специализированных машин.

Ранее 2 ноября Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в войсках новый боевой модуль "Таврия". В частности, он способен работать и днем, и ночью (другие характеристики здесь).

14 ноября допустили к применению в Силах обороны турель "Пернач" украинского производства. Управление модулем осуществляется с безопасного укрытия – для этого предусмотрены пульт и FPV-очки, на которые передается изображение "от первого лица" с видеокамеры на модуле.