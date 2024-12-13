Украинские оружейники поставили на американскую БТР новую отечественную турель "Таврия"
Украинские оружейники установили на американский бронетранспортер М113 дистанционную турель "Таврия" отечественного производства. Об этом сообщило Министерство обороны.
Ведомство отметило, что это усилило огневую мощность БТР, которую украинские защитники получают в рамках международной помощи.
Дистанционный модуль состоит из двух пулеметов большого и среднего калибров (14,5 и 7,62 мм), управление происходит изнутри бронемашины, а наблюдение за полем боя ведется через монитор. Вариант М113 с турелью изображен в начале новости.
До этого основным вооружением бронемашины был крупнокалиберный пулемет 12,7 мм, а солдату за ним приходилось работать по целям с малозащищенной позиции на броне.
Также есть фото того, как украинские защитники пытались защитить эту же пулеметную позицию благодаря конструкциям из листов металла. Так, например, БТР модифицировали военные 58-й отдельной мотопехотной бригады:
- Ранее 2 ноября Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в войсках новый боевой модуль "Таврия". В частности, он способен работать и днем, и ночью (другие характеристики здесь).
- 14 ноября допустили к применению в Силах обороны турель "Пернач" украинского производства. Управление модулем осуществляется с безопасного укрытия – для этого предусмотрены пульт и FPV-очки, на которые передается изображение "от первого лица" с видеокамеры на модуле.