Українські зброярі поставили на американську техніку нову вітчизняну турель "Таврія" – деталі

До цього кулеметнику доводилося працювати із малозахищеної позиції на броні, тепер можна дистанційно керувати зсередини бронемашини

Фото: Міноборони

Українські зброярі встановили на американський бронетранспортер М113 дистанційну турель "Таврія" вітчизняного виробництва. Про це повідомило Міністерство оборони.

Відомство зауважило, що це посилило вогневу потужність БТР, які українські захисники отримують у межах міжнародної допомоги.

Дистанційний модуль складається з двох кулеметів великого та середнього калібрів (14,5 та 7,62 мм), керування відбувається зсередини бронемашини, а спостереження за полем бою ведеться через монітор. Варіант М113 з туреллю зображено на початку новини.

До того основним озброєнням цієї бронемашини був великокаліберний кулемет 12,7 мм, а солдату за ним доводилося працювати по цілях із малозахищеної позиції на броні:

Фото: АрміяInform

Також є фото того, як українські захисники намагалися захистити цю ж кулеметну позицію завдяки конструкціям з листів металу. Отак, наприклад, БТР модифікували військові 58-ї окремої мотопіхотної бригади:

Фото за грудень 2023-го з Facebook 58-ї бригади

Довідка M113 – американський бронетранспортер 1960-х років. БТР може перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб і є основою для кількох десятків спеціалізованих машин. M113 – американський бронетранспортер 1960-х років. БТР може перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб і є основою для кількох десятків спеціалізованих машин.

Раніше, 2 листопада, Міноборони кодифікувало та допустило до використання у військах новий бойовий модуль "Таврія". Зокрема, він здатен працювати і вдень, і вночі (інші характеристики тут).

14 листопада допустили до застосування у Силах оборони турель "Пернач" українського виробництва. Управління модулем здійснюється з безпечного укриття – для цього передбачено пульт та FPV-окуляри, на які передається зображення "від першої особи" з відеокамери на модулі.