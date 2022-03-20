Украинские военные уничтожили командира боевиков так называемой ДНР
20.03.2022, 22:59
Фото - Оперативно-тактическая группировка Восток
Командира разведывательной роты 11 мотострелкового полка первого армейского корпуса так называемой ДНР капитана Сергея Машкина с позывным "людоед" ликвидировали украинские военные.
Об этом сообщила в Facebook Оперативно-тактическая группировка Восток.
"Их послушать, так отряд мстителей из киновселенной Марвел по сравнению с ними это какая-то группа "ягодка" в детском саду. Впрочем, говорить можно много, но факт остается фактом. Вместо людей он жрет чернозем", — отметили в ВСУ.
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