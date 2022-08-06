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Украинские войска сожгли шесть складов боеприпасов России на юге

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 04:35
Украинские войска сожгли шесть складов боеприпасов России на юге - Фото
Взрыв складов РФ в Новой Каховке (Фото: скриншот с видео)

Украинские войска в пятницу уничтожили шесть складов боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах, заявил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

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По его словам, один из них был обстрелян из самолетов. В общей сложности военная авиация нанесла четыре удара в этих районах по скоплению противника, двум опорным пунктам и складу.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Фейгин LIVE рассказал, что украинская авиация начала наносить более плотные удары, чем раньше.

"Наверное, восемь-десять самолетов в одном налете было за раз, и не один налет был. Такого массированного налета я не припомню за всю историю этой войны с нашей стороны. Так нагло четырьмя-пятью парами несколько раз в сутки, днем", – утверждает он.

По словам Назарова, ряд обстрелов совершили также ракетно-артиллерийские подразделения.

Поражены два пункта управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке, командно-наблюдательный пункт российской батальонной тактической группы в Брускинском и район сосредоточения вооружения и техники в Олешках.

"Обстановка в операционной зоне южнобугского направления сложная, но силы обороны контролируют ее развитие. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении не произошло. Но на некоторых направлениях ротация живой силы и перераспределение техники", — говорится в сообщении.

Андрей Водяный
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склады боеприпасов война Херсонская область
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