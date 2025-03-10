Украинцы получили более 90 000 разрешений на оружие через "Дию"
За 8 часов украинцы сгенерировали более 90 000 разрешений на оружие в государственном приложении "Дия". Об этом сообщил министр цифровой трансформации.
О запуске новой функции объявили днем 10 марта.
Чтобы добавить разрешение на оружие в Дие, нужно обновить приложение и пролистать все имеющиеся у вас документы. После этого нужно нажать "Добавить документ" и выбрать "Разрешение на оружие" (подробнее здесь).
- По оценкам европейских партнеров, с 2014 по 2024 год у граждан Украины оказалось 2-5 млн единиц незарегистрированного оружия на руках.