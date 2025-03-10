Украинцы получили более 90 000 разрешений на оружие через "Дию"

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За 8 часов украинцы сгенерировали более 90 000 разрешений на оружие в государственном приложении "Дия". Об этом сообщил министр цифровой трансформации.

О запуске новой функции объявили днем 10 марта.

Чтобы добавить разрешение на оружие в Дие, нужно обновить приложение и пролистать все имеющиеся у вас документы. После этого нужно нажать "Добавить документ" и выбрать "Разрешение на оружие" (подробнее здесь).