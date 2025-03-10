Українці отримали понад 90 000 дозволів на зброю через "Дію"

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За 8 годин українці згенерували понад 90 000 дозволів на зброю у державному застосунку "Дія". Про це повідомив міністр цифрової трансформації.

Про запуск нової функції оголосили вдень 10 березня.

Аби додати дозвіл на зброю в Дію, потрібно оновити застосунок і прогортати всі наявні у вас документи. Після цього треба натиснути "Додати документ" і обрати "Дозвіл на зброю" (детальніше тут).

За оцінками європейських партнерів, з 2014 до 2024 року у громадян України опинилось 2-5 млн одиниць незареєстрованої зброї на руках.