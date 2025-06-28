Умерова не планируют увольнять, если будет перезагрузка правительства – источники

С министром обороны не обсуждали увольнение и не предлагали должность посла в Штатах, сообщили собеседники

Рустем Умеров (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Министра обороны Рустема Умерова не планируется увольнять во время переформатирования правительства, которое может произойти в будущем. Об этом в комментарии для статьи о вероятных изменениях в Кабинете министров сообщили источники LIGA.net в оборонном ведомстве.

По их словам, с Умеровым не обсуждалось увольнение и не предлагалась должность посла в Соединенных Штатах.