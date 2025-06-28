Умерова не планируют увольнять, если будет перезагрузка правительства – источники
Министра обороны Рустема Умерова не планируется увольнять во время переформатирования правительства, которое может произойти в будущем. Об этом в комментарии для статьи о вероятных изменениях в Кабинете министров сообщили источники LIGA.net в оборонном ведомстве.
По их словам, с Умеровым не обсуждалось увольнение и не предлагалась должность посла в Соединенных Штатах.
Источник в руководящей фракции "Слуга народа" сообщил, что, скорее всего, свои должности в будущем правительстве сохранят: вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, глава Министерства энергетики Герман Галущенко, глава Министерства молодежи и спорта Матвей Бедный, а также руководитель Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.
В то же время депутат от оппозиционной фракции Голос Ярослав Железняк заявил LIGA.net, что на данный момент нет решений о том, "куда и кого назначить" в будущем Кабмине.
- Во время работы на посту Умеров сталкивается с критикой по поводу закупок вооружения. В частности, аналитик Бадрак в статье для LIGA.net сообщал, что у Украины есть собственный зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны частной разработки, но его серийное производство тормозится из-за позиции Агентства оборонных закупок Минобороны. В ответ в АОЗ заявили, что закупают ПВО и у украинских производителей.
- В том же тексте эксперт заявил, что Министерство обороны упускает возможности усилить противовоздушную оборону, которые предоставляют западные партнеры, и привел два соответствующих кейса.
- Также команду Умерова критикует Центр противодействия коррупции за закупки. В ответ глава АОЗ Жумадилов заявлял, что такая позиция организации может быть связана с "нереализованными амбициями".