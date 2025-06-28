Умєрова не планують звільняти, якщо буде перезавантаження уряду – джерела
Міністра оборони Рустема Умєрова не планують звільняти під час перезавантаження уряду, яке може відбутися у майбутньому. Про це у коментарі для тексту ймовірні зміни у Кабінеті міністрів повідомили співрозмовники LIGA.net з оборонного відомства.
За їх словами, з Умєровим не обговорювали звільнення й не пропонували позицію посла у Сполучених Штатах.
Співрозмовець у керівній фракції Слуга народу повідомив, що найімовірніше свої посади у майбутньому уряді збережуть: віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, глава Міністерства енергетики Герман Галущенко, очільник Міністерства молоді і спорту Матвій Бідний, а також керівниця Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.
Водночас нардеп від опозиційного Голосу Ярослав Железняк зазначив LIGA.net, що наразі немає рішень "куди і кого поставити" у майбутньому Кабміні.
- Під час роботи на посаді Умєров стикається з критикою щодо закупівель озброєння. Зокрема, аналітик Бадрак у статті для LIGA.net повідомляв, що в України є власний ЗРК протиповітряної оборони приватної розробки, але його серійне виробництво гальмується через позицію Агенції оборонних закупівель Міноборони. Натомість в АОЗ відповіли, що закуповують ППО і в українських виробників.
- У цьому ж тексті експерт заявив, що Міноборони марнує шанси посилити протиповітряну оборону, які надають західні партнери, й навів два відповідні кейси.
- Також за закупівлі команду Умєрова критикує Центр протидії корупції. Натомість керівник АОЗ Жумаділов заявляв, що така позиція організації може бути пов'язана з "нереалізованими амбіціями".