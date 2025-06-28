Умєрова не планують звільняти, якщо буде перезавантаження уряду – джерела

З міністром оборони не обговорювали звільнення й не пропонували позицію посла у Штатах, розповіли співбесідники

Рустем Умєров (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Міністра оборони Рустема Умєрова не планують звільняти під час перезавантаження уряду, яке може відбутися у майбутньому. Про це у коментарі для тексту ймовірні зміни у Кабінеті міністрів повідомили співрозмовники LIGA.net з оборонного відомства.

За їх словами, з Умєровим не обговорювали звільнення й не пропонували позицію посла у Сполучених Штатах.

Співрозмовець у керівній фракції Слуга народу повідомив, що найімовірніше свої посади у майбутньому уряді збережуть: віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, глава Міністерства енергетики Герман Галущенко, очільник Міністерства молоді і спорту Матвій Бідний, а також керівниця Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Водночас нардеп від опозиційного Голосу Ярослав Железняк зазначив LIGA.net, що наразі немає рішень "куди і кого поставити" у майбутньому Кабміні.