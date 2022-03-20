UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

УЗ возобновляет плату за проезд с запада и за границу. Эвакуационные поезда – бесплатные

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 19:08
УЗ возобновляет плату за проезд с запада и за границу. Эвакуационные поезда – бесплатные - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
дополнено

С понедельника, 21 марта, Укрзализныця возобновляет платный проезд в поездах в направлениях с запада в центр, на восток, юг и за границу.

Об этом сообщила пресс-служба АО.

Платный проезд восстановят для рейсов, которые с запада едут в центр, на восток и юг.

Возвращение к систематизированной продаже билетов на международные рейсы позволит пассажирам планировать свое путешествие заранее и гарантированно обеспечить себе места в вагоне, ведь посадка будет по билетам, пояснили в УЗ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам руководителя пассажирского направления УЗ Александра Перцовского, сейчас наблюдается нормализация трафика за границу – около 12 000 пассажиров в день вместо 20 000 еще неделю назад.

"Поэтому мы систематизируем процесс посадки и вводим возможность цивилизованно приобрести билеты и оплатить услуги перевозчика. Это позволит нам в свою очередь выполнить свои зарплатные обязательства перед поездными бригадами".

При этом эвакуационные поезда и электрички останутся бесплатными, уточнили в УЗ.

Читайте также: Что делает бизнес для победы Украины над Россией. Мы собрали несколько историй

  • С начала войны Укрзализныця уже эвакуировала более 2,6 млн человек.

Уляна Букатюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
УЗ глава Укрзалізниці эвакуационные рейсы укзализныца
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 