УЗ возобновляет плату за проезд с запада и за границу. Эвакуационные поезда – бесплатные

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С понедельника, 21 марта, Укрзализныця возобновляет платный проезд в поездах в направлениях с запада в центр, на восток, юг и за границу.

Об этом сообщила пресс-служба АО.

Платный проезд восстановят для рейсов, которые с запада едут в центр, на восток и юг.

Возвращение к систематизированной продаже билетов на международные рейсы позволит пассажирам планировать свое путешествие заранее и гарантированно обеспечить себе места в вагоне, ведь посадка будет по билетам, пояснили в УЗ.

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По словам руководителя пассажирского направления УЗ Александра Перцовского, сейчас наблюдается нормализация трафика за границу – около 12 000 пассажиров в день вместо 20 000 еще неделю назад.

"Поэтому мы систематизируем процесс посадки и вводим возможность цивилизованно приобрести билеты и оплатить услуги перевозчика. Это позволит нам в свою очередь выполнить свои зарплатные обязательства перед поездными бригадами".

При этом эвакуационные поезда и электрички останутся бесплатными, уточнили в УЗ.

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С начала войны Укрзализныця уже эвакуировала более 2,6 млн человек.

Уляна Букатюк

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