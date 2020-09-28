В Запорожской области появится уникальный для Украины первый автоматизированный весовой комплекс

На правах спонсорства

2020 год может стать для Украины не только годом строительства новых дорог, но и сохранения уже существующих: под патронатом президента Владимира Зеленского началась программа "Большое строительство". Также гарант объявил войну перегруженным фурам, уничтожающим новый асфальт. В курортном городке на побережье Азовского моря, в Бердянске, компания- инвестор "Специальная аналитическая служба" выступила инициатором по решению проблемного вопроса с перегрузами на улицах города.

Бердянск за последние годы настрадался от перегруженных зерновозов, едущих в морской торговый порт со всей Запорожской области и даже Украины. По данным местных СМИ, в этом населенном пункте практически каждую неделю происходят аварии с участием многотонных фур, а дороги, ведущие в город, разбиты. В этом году согласно программе "Большое строительство" была закончена трасса Н-30 Васильевка-Бердянск, которую так долго ждали жители города. К сожалению, новое асфальтное покрытие не предусматривает постоянного давления проезжающих перегруженных зерновозов.

Специалистами Компании "САС" была проведена работа по изучению проблематики, обследование проблемных участков, и, исходя из полученных данных, было определено место установки и разработан проект практически весового блокпоста, который был представлен главе Запорожской ОГА Боговину В.В. Уже 19 августа в Запорожье приехал президент Владимир Зеленский. Виталий Боговин представил проект весового комплекса гаранту. Зеленский одобрил данный проект компании "САС", после чего сразу же была создана областная рабочая группа по сохранению дорог для решения сопутствующих организационных вопросов и получения всех необходимых разрешений. Более того, президент отметил, что уже в ближайшее время хочет видеть такие же автоматизированные комплексы во всех инфраструктурных и логистических центрах страны. Напомним, что 7 августа правительство приняло проект распоряжения "О мерах по недопущению разрушения автомобильных дорог". Речь идет о круглосуточном весовом контроле Укртрансбезопасностью совместно с Нацполицией, СБУ, ГФС, Укравтодором и местными органами исполнительной власти.

После того, как было получено одобрение на всех уровнях органов государственной власти, Компания "САС" приступила к практической реализации данного проекта, который представляет собой полностью автоматизированный весовой комплекс со своим уникальным программным обеспечением, исключающим человеческий фактор.

Концепция весового комплекса заключается в том, что грузовой автомобиль, заезжая на весы, фиксируется на три видеокамеры (одна из которых автоматически распознает номерной знак), после чего происходит взвешивание по осям на статических и стационарных весах. Результаты выводятся на табло и, в случае нарушения допустимого веса, данные автоматически передаются в правоохранительные органы для дальнейшего наложения штрафа. Если у транспортного средства допустимый вес, то перед ним опускается боллард (выезжающий столб из дорожного полотна), и оно может дальше следовать своему маршруту. В случае перегруза боллард не опускается, и транспорт съезжает на площадку для перегруза, после чего он должен пройти повторное взвешивание и в случае нарушения получить очередной штраф. Данная система контроля взвешивания автомобиля направлена на искоренение такого явления, как перегруз.

Компания "Специальная Аналитическая Служба" привлекла к изготовлению весового комплекса известного специалиста в области весового оборудования Анатолия Цимбалюка, который является членом Национального технического комитета по стандартизации, владельцем и директором Одесского завода "Точмаш". На сегодняшний день проект находится на стадии завершения. Уже 5 октября на территории завода.

"Точмаш" будет собран и испытан первый в Украине уникальный роботизированный весовой комплекс с участием представителя Харьковского института метрологии. По итогам испытания изделие будет сертифицировано и получит всю техническую документацию. После установки комплекс будет передан на баланс города. В свою очередь органы местного самоуправления уже приступили к подготовке участка и подведению всех необходимых коммуникаций к жизненно важному стратегическому объекту.

Бердянск для реализации уникального для Украины проекта выбрали не случайно. Учредителями Компании "Специальная аналитическая служба" являются жители Бердянска!

"Бердянск – прекрасный город! Хочется, чтобы в нашем любимом городе была новая инфраструктура с дорогами, по которым приятно ездить не только гостям и отдыхающим, но и прежде всего, самим жителям Бердянска, а главное нашим детям, для которых мы и обязаны сохранить новые дороги!!!"

- говорит Генеральный директор Компании "САС" Алексей Таран.

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