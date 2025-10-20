В Боливии центрист побеждает на выборах после почти 20-летнего правления левых

Родриго Пас (Фото: EPA / Луис Гандарильяс)

В Боливии сенатор-центрист от Христианско-демократической партии (PDC) Родриго Пас опередил на президентских выборах своего соперника консерватора Хорхе (Туто) Кирогу. Об этом сообщает Reuters.

Согласно предварительным результатам выборов, Пас получил 54,5% голосов, а Кирога – 45,5%.

"Мы должны открыть Боливию для мира", – заявил Пас в своей победной речи в Ла-Пасе после того, как Кирога признал поражение.

Новый президент вступает в должность 8 ноября после почти 20-летнего правления левых в стране. Впрочем, его партия PDC не будет иметь большинства в законодательном органе страны, что побудит Паса создавать альянсы для эффективного управления.

Победа 58-летнего сенатора ознаменовала исторический перелом для южноамериканской страны, которой почти непрерывно с 2006 года руководит боливийское Движение за социализм (MAS), ранее пользовавшееся большим спросом среди коренного населения страны.

"Эти выборы знаменуют собой политический поворотный момент, Боливия движется в новом направлении", – сказала аналитик Южных Анд в Международной кризисной группе Глэдис Гонсалес Каланче.

Избирательная гонка проходила на фоне худшего экономического кризиса в стране. Умеренная платформа Паса, которая обещает сохранить социальные программы и способствовать росту развития частного сектора, кажется, нашла отклик у избирателей левых взглядов, разочарованных правящей партией (MAS) бывшего президента Эво Моралеса, из-за нестабильной экономики, резкого падения экспорта природного газа, инфляции, достигшей 40-летнего максимума и острого дефицита топлива.

Оба кандидата обещали укрепить дипломатические связи с Вашингтоном, которые были напряжены с 2009 года, и обратиться за финансовой поддержкой США для стабилизации хрупкой экономики Боливии.

Новоизбранный президент Боливии убеждает, что попытается "построить экономику для людей", где государство больше не будет "центральной осью".

Экономисты предупреждают, что новая администрация столкнется с немедленными вызовами, включая обеспечение поставок топлива и создание коалиций во фрагментированном законодательном органе.

В конце сентября Пас озвучил планы заключить с американскими чиновниками соглашение об экономическом сотрудничестве на сумму $1,5 млрд для обеспечения поставок топлива.

Главный профсоюз Боливии Central Obrera Boliviana (COB) предупредил, что будет выступать против любых изменений, которые навредят социальным и экономическим достижениям предыдущей администрации Моралеса.

